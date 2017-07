Bargaten i Kos sperret av - frykter bygningkollaps: – Det er helt krise

KOS (VG) Bartender Ronny Helmersen (25) måtte løpe unna fallende mursteiner da jordskjelvet rammet Kos. To mennesker mistet livet ved siden av baren han jobber i.

– Det var et sjokk. Jeg sto ute og serverte da skjelvet inntraff. Bakken ble som gelé, det var en syk følelse. Jeg har brukt dagen på å bearbeide det som skjedde, men det er ikke lett, sier Helmersen, som jobber på utestedet «West Bar».

Vi møter ham på en strandbar ved vannkanten på den greske ferieøya Kos. Her har han og bartender Jan Erik Stensrud (24) samlet kollegene, slik at ingen skal være alene. Flere av deres venner har bestilt flybillett bort fra øya fredag, og mennene forteller at mange er redde.

Rundt klokken 01.30 norsk tid natt til fredag rammet et jordskjelv med styrke 6,4 ferieparadiset. Spesielt dramatisk var det i den såkalte «bar street», hvor flere utesteder ligger tett i tett. Det greske utestedet White Corner Club, like nedenfor West Bar, kollapset og to mennesker mistet livet.

Frykter ras



Siden har gaten vært sperret av, og politiet holder vakt. Det er usikkert når barene kan åpne igjen, ettersom flere av bygningene fremdeles blir undersøkt. Helmersen forteller at frykten er at flere av de gamle bygningene står i fare for å rase.

– Det er helt krise. Alt i baren er ødelagt, og det er knust flasker for minst 50.000 kroner, sier Stensrud, som fikk flere av flaskene i hodet da skjelvet inntraff.

– I dag skulle jenter ha danset på bordene, vi skulle servert drinker og hatt ukas beste omsetning. Sånn ble det ikke, sier Helmersen.

– Vi får ikke komme inn på baren og vet ikke når vi kan åpne igjen, legger Stensrud til.

Går ut på byen



Midt i Kos sentrum er det relativt stille fredag kveld. Flere lokale og turister forteller at mange holder seg på hotellene, av frykt for nye skjelv. Men en guttegjeng har trosset redselen. 18 år gamle Martin Husby Seim er på sin første guttetur med tolv kompiser.

– Vi ser at det er mindre folk, men det skal ikke stoppe oss. Det verste er over, og derfor føler vi oss trygge, sier Seim.

Kompisen Vebjørn Søberg (17) forteller at de har sett store ødeleggelser langs strandpromenaden. Guttene har fått beskjed fra personalet på hotellet om at det er best å holde seg utendørs, og at de ikke skal få panikk dersom det kommer etterskjelv. Så langt har det vært flere etterskjelv fredag, det siste i 7-tiden.

HOLDER SAMMEN: Guttegjengen Henrik Kahlborn (17) (fra venstre), Mathias Amdal Fiskaaen (17), Martin Huseby Seim (18), Vebjørn Søberg (17) og Vegard Løkken (18) opplevde jordskjelvet på Kos. Foto: Odin Jæger , VG

Biler fastklemt



Når VG rusler langs strandpromenaden, ser vi to biler som ligger fastklemt under en rast steinvegg. Flere av bilene langs gaten har murpuss på taket og er dekket av støv.

– Det forteller noe om alvoret i går. Jeg er glad vi slapp å oppleve det, sier han.

For Helmersen er det viktig og gi nordmenn på ferie i Kos en god opplevelse av øya, selv om den sagnomsuste bargaten er stengt. Han har derfor invitert guttegjengen på fest.

– Dette skal ikke stoppe oss fra festingen, sier 18-åringene.

STORE ØDELEGGELSER: Her er to biler som har blitt knust under at en bygning kollapset under jordskjelvet natt til fredag. Foto: Odin Jæger , VG

