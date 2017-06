Jordskjelv og tsunami på Grønland: Minst fire er savnet

Beboere langs vestkysten av Grønland evakueres etter store oversvømmelser. Politiet opplyser at minst fire personer er savnet og flere er skadet.

Politiet på Grønland opplyser på en pressekonferanse at minst fire personer er savnet etter nattens oversvømmelser som følge av jordskjelv og påfølgende tsunami, ifølge mediehuset KNR.

Politimester Bjørn Tegner Bay kan likevel ikke bekrefte at noen har omkommet. Han fortalte at to av de evakuerte innbyggerne er alvorlig skadet, mens syv andre har fått lettere skader.

Lørdag kveld fikk politiet melding om store oversvømmelser i den lille bygda Nuugaatsiaq, samt store bølger i Uummannaq og Illorsuit. Mange beboere er fremdeles evakuert fra hjemmene sine.

Avisen Sermitsiaq skriver at det er områdene Nuugaatsiaq, Uummannaq og Illorsuit som har blitt rammet av de store bølgene.

Politiet fikk de første meldingene om oversvømmelsene i Nuugaatsiaq klokken 22.15 lørdag kveld.



– Det er sendt redningshelikoptre til stedet. Hvis man oppholder seg ved fjordene rundt Uummannaq, skal man ta seg opp i høyden og holde seg borte fra kystlinjen, opplyser politiet i Sermersooq i en pressemelding.

Rammet av store bølger

De sendte da et redningshelikopter med helsevesen, politi og redningsmannskaper, og ba folk om å søke opp i høyden.

Ifølge Sermitsiaq skal det ha skjedd store skader, og hus kan ha blitt revet bort. Beboere fra Nuugaatsiaq har blitt evakuert til Uummannaq, skriver politiet.

Søndag morgen har politiet gitt befolkningen i Ummannaq og Illorsuit beskjed om at de kan vende tilbake til husene sine, men at de må følge med på utviklingen.

Beboere i Nuugaatsiaq har blitt evakuert til Ummannaq, ifølge kamikposten.

– Skjelvet kan ha utløst et skred

Det er ingen meldinger om personskader, men oversvømmelsene har forårsaket store skader, ifølge det grønlandske mediehuset KNR.

Oversvømmelsene og bølgene kom etter at et jordskjelv med styrke på 4,0 ble registrert om lag 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq.

– Det som kan ha skjedd er at skjelvet har utløst et skred som har gått i havet og forårsaket en tsunami. Det har man sett på Grønland tidligere, sier seniorforsker Trine Dahl Jensen ved De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) til avisen Sermitsiaq.

Hun understreker at det er stor risiko for etterskjelv og at det ikke kan utelukkes at det kommer flere tsunamibølger.

Meteorolog Anja Nielsen ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) støtter opp under teorien og mener oversvømmelsene rundt fjorden kan ha oppstått som følge av at et isfjell raste ut.

– Håper ikke menneskeliv har gått tapt

Den grønlandske viselandsstyreformannen, Sara Olsvig, skriver på facebook at hun håper at oversvømmelsene ikke har kostet menneskeliv.

– Jeg håper inderlig at det ikke er gått menneskeliv tapt ved fjellskredet og flodbølgen i Nuugaatsiaq og Uummannaq. Vi følger situasjonen tett fra Naalakkersuisut. Politi og beredskap er i gang, skriver hun.