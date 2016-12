Syv drept og ni såret i angrep i Jordan

Flere turister er tatt som gisler i en kjent festning i Jordan. Fire politifolk, en canadisk turist og to jordanske sivile ble drept i angrepet søndag.

Ifølge både Al Jazeera og Al Arabiya er det totale dødstallet syv personer etter angrepet, og situasjonen er uavklart for gislene.

Ifølge avisa Al-Ghad har de væpnede mennene tatt 14 gisler etter angrepet ved den kjente Karak-festningen, som er en korsfarerfestning og et yndet turistmål i regionen. Til sammen ni personer ble såret i angrepet.

Angrepet var rettet mot flere politipatruljer, melder Al Jazeera. En sikkerhetskilde opplyser at en kvinnelig canadisk turist er blant drapsofrene.

– Sikkerhetsstyrker tar seg nå av situasjonen, uttaler en anonym tjenestemann til det statlige nyhetsbyrået Petra.

De væpnede mennene skjøt mot politi som patruljerte ved den historiske festningen som er en populær turistattraksjon i byen.

Sikkerhetsstyrker sperret deretter av festningen og begynte å skyte mot de væpnede mennene som hadde forskanset seg på innsiden, skriver avisen Al-Ghad. Blant dem som er tatt som gisler, er det flere turister fra Malaysia.

Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for angrepet, men Jordan er det siste året blitt utsatt for flere terrorangrep etter at landet gikk inn i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

