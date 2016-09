Det muslimske brorskap gjør comeback i Jordan

ISTANBUL (VG) Det muslimske brorskap gjør comeback i dagens valg i Jordan. Men valgreformen som innføres kritiseres for å fortsatt favorisere kongemakten.

«Ett på alle måter historisk valg».

Slik beskriver regjeringstalsmann Mohammad Momani dagens valg i Jordan. Men,

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

det er liten tvil om at valgreformen som innføres ikke vil føre til en omfattende endring i det jordanske samfunnet.

– Et lite skritt fremover, men ikke nok til å være noe seriøst gjennombrudd for politisk reform, konkluderer analytiker Oraib al-Rantawi til nyhetsbyrået AP.

Mange dropper valget



De siste årene har valgdeltagelsen vært så lav som 55 prosent, og nyhetsbyrået AFP melder om få veleger ved stemmelokaler de har besøkt i Amman.

– Jeg har møtt opp for å stemme i årtier, og håper bare det faktisk blir en endring i år, sier Abdessalam Abu al-Haj (75), til byrået.

Jordan sliter med enorm arbeidsledighet og er under press grunnet det høye antallet syriske flyktninger. Av landets 9,5 millioner innbyggere har 4,1 millioner stemmerett i dagens valg, skriver The Jordan Times.

VG i Jordan: Det er mennene som klarer å flykte

STAMMELOJALITET: En eldre mann stemmer i Amman i Jordan. De fleste kandidatene er uavhengige, men får sine stemmer basert på stammelojalitet. Foto: Muhammad Hamed , Reuters

20 år gamle Saja Asaf stemmer for første gang, og sier hun håper på «nye ansikter» i parlamentet, og fokus på å skaffe jobber til unge og nyutdannede.

Nytt system i år



I 1993 innførte Jordan et nytt stemmesystem, populært kalt «one-man-one-vote», men som i realiteten fungerte slik at stemmene i hovedsak gikk til lokale stammeledere, lojale mot styringsformen der Kong Abdullah II i realiteten har full makt.

LANGE KØ, LAVT OPPMØTE: Her er det kø under dagens valg, men det enedelige oppmøtet forventes å bli lavt. Foto: Muhammad Hamed , Reuters

Nå innføres et listebasert stemmesystem, som skal styrke politiske partier, etter at underhuset i parlamentet i det siste valget i 2013 ikke engang klarte å velge en statsminister – til tross for at kongen ba om dette.

Kong Abdullah II velger landets regjering uten påvirkning fra de folkevalgte. Men siden 1989 har Jordan hatt en pågående demokratisering, om enn i sneglefart.

Islamistene boikottet



Da valgsystemet ble endret i 1993 var det for å hindre Det muslimske brorskap i å få flertall i parlamentet.

Brorskapets politisk parti, Islamic Action Front, har boikottet de to siste valgene i 2010 og 2013, men gjør nå comeback.

De fleste forventer at islamistene blir det sterkeste enkeltpartiet - som kan få rundst tyve av de 130 setene i parlamentet. Men fortsatt er 82 prosent av kandidatene som stiller til valg uavhengige, og får sine stemmer i hovedsak basert på stammelojalitet.

TILBAKE: Mustafa al-Assaf stiller til valg for partiet til Det muslimske brorskap, som har boikottet de to siste valgene. Foto: Khalil Mazraawi , AFP

Slik oppsummerer analytiker Kirk Sowell det parlamentariske systemet i Jordan til Al Jazeera:

– Parlamentet er en form for teater, og befolkningen vet det.

– Parlamentet kan ikke velge regjering og det kan ikke innføre lovgivning. Det kan gjøre endringer i vedatte lover, men det er på sett og vis meningsløst, ettersom senatet kan endre på endringene og kongen uansett har vetorett, sier Sowell.