Astronaut og tidligere senator John Glenn er død, 95 år gammel, melder Ohio State University.

Glenn, som døde torsdag ble i 1962 den første amerikaneren som gikk i bane rundt jorda. Like etter landingen ble han hyllet av mer enn fire millioner mennesker under en parade i New York.

CNN skriver at Glenn døde etter å ha vært innlagt på sykehus i over en uke. Det er ikke kjent hvorfor han var innlagt.

Han var en av den originale gruppa på sju som ble plukket ut til å få astronauttrening i USA, de såkalte «Mercury Seven». Glenn var den siste gjenlevende av denne gruppen. Glenn satt i Senatet for Demokratene fra 1974 til 1999.

Glenn var en nær venn av Kennedy-familien og han var sammen med Robert Kennedy bare noen timer før han ble drept etter et attentat 5. juni 1968.

– Hvem vet hva som hadde skjedd dersom Bobby hadde blitt president, sa Glenn i et intervju like etter 90 års dagen i 2011.

Glenn prøvde først å bli valgt til Senatet i 1970, men han ga seg ikke og vant i 1974 og innledet dermed en 24 år lang politisk karriere som folkevalgt for Ohio.

I 1998 ble han den eldste astronauten noensinne, da han som 77-åring fløy en åtte dager lang ekspedisjon med romfergen Discovery.

VG skrev den gangen at John Glenn (77) forbløffer ikke bare legene, men også seg selv: Han er i toppform og kjenner ikke ubehag av noe slag ute i rommet. struttet Glenn av energi og overskudd - og følte seg så ovenpå at han til og med testet stolen til kapteinen om bord i romfergen «Discovery».

- Jeg snek meg opp dit, og satte meg ned for å kjenne hvordan det føltes, lo den tidligere testpiloten til mediefolkene nede på Jorden.

Men i forbindelse med oppskytningen mottok både John Glenn og daværeende president Bill Clinton, som skulle overvære oppskytningen, mordtrusler. Glenn var forøvrig den ene av to personer Clinton sendte personlige e-poster til i løpet av sine presidentperioder.

- Vi tar mordtrusselen på alvor og sikkerheten rundt John Glenn er skjerpet. Truslene er rettet både mot Bill Clinton, John Glenn og romfergen Discovery . Truslene mot presidenten kommer fra personer eller terrororganisasjoner som tidligere er kjent for å ville skade Clinton, sa Paul Morris, sikkerhetssjef på Cape Canaveral.

