Stoltenberg før møtet med Trump: Vil holde NATO utenfor Syria

WASHINGTON (VG) Jens Stoltenberg tror ikke at Donald Trump vil trekke NATO med seg inn i Syria, når lederen for militæralliansen møter USAs president.

– Jeg vil være meg selv, sier Stoltenberg, foran sitt aller første møte med USAs president onsdag kveld norsk tid.

NATOs generalsekretær avviser alle spekulasjoner om uforutsigbarhet fra den nye amerikanske ledelsen når det kommer til NATO og kjernespørsmålet, felles sikkerhet:

– Det vi har opplevd så langt er entydige og sterke utsagn fra hele den nye amerikanske administrasjonen, om at de ønsker et sterkt NATO og et NATO som bidrar mer i kampen mot terror. NATO handler om sikkerhet, og der mener jeg budskapet et tydelig, sier Stoltenberg i Washington

De to har varslet en felles pressekonferanse onsdag kveld klokken 22.30 norsk tid i Det hvite hus.

Venter på Trumps Syria-beskjed



Men alle venter nå på å høre hvordan Donald Trump vil gå videre i Syria, etter at presidenten natt til fredag beordret missiler mot en flybase inne i Syria.

Det amerikanske angrepet var et svar på det kjemiske gassangrepet i Idlib tidligere denne uken, som den syriske regjeringshæren beskyldes for å stå bak.

Trump har ikke uttalt seg offentlig om sine videre planer inne i Syria siden angrepet.

Da Jens Stoltenberg møtte norsk presse i Washington natt til onsdag norsk tid, gikk han langt i å avvise muligheten for at Trump vil trekke NATO inn i krigen inne i Syria:

– Jeg er trygg på at USA ikke kommer til å be om hjelp fra NATO om å bidra i kampen mot kjemiske våpen inne i Syria. Det har vært en bred forståelse i NATO for den amerikanske aksjonen, og den var basert på amerikansk etterretning, sier han.

VG meldte fredag morgen at Stoltenberg og NATO var blitt forhåndsvarslet av USA før angrepet fant sted.

Men Stoltenberg har ikke fått noe varsel på forhånd om at USA ønsker at NATO engasjerer seg direkte i kampene i Syria, ut over det alliansen nå gjør med kapasitetsbygging og opptrening av lokale styrker i Jordan og i Irak.

Stoltenberg legger imidlertid til at det er viktig at de som sto bak det kjemiske angrepet, må stilles til ansvar for dette.

Under fire øyne



Donald Trump har varslet at han vil ha 15 minutter på tomannshånd med NATOs generalsekretær når de møtes rundt klokken 21 norsk tid onsdag kveld.

Deretter samler Trump stort sett alle som jobber med sikkerhetspolitikk i sin administrasjon til møte med NATO-sjefen. De som trolig vil være til stede er forsvarsminister James Mattis, Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, general H.R. McMaster, hans topprådgiver og svigersønn Jared Kushner, og muligens også visepresident Mike Pence.

Bare utenriksminister Rex Tillerson vil mangle rundt bordet, men han er i Russland onsdag og har møter med sin kollega Sergei Lavrov.

Stoltenberg har med sin stabssjef Torgeir Larsen og den militære topprådgiveren Gjermund Eide fra sitt private kontor, pluss nøkkelpersoner i NATO med ansvar for etterretning og forholdet til USA.

Byrdefordelingen

Stoltenberg sier at møtet i Det hvite hus også vil handle om minitoppmøtet som NATO skal holde 25. mai i Brussel, når Trump kommer på sitt aller første Europa-besøk som USAs president.

Der blir NATO-landenes byrdefordeling og bidragene til felles forsvar et høyt prioritert tema for amerikanerne, og signalene er ikke til å misforstå: USA har truet med forsvarskutt dersom ikke alle NATOs medlemsland betaler som forventet.

Innen årets utgang må alle NATO-land legge fram nasjonale planer for hvordan de skal strekke seg mot NATOs felles mål om å bruke to prosent av BNP til forsvar.

