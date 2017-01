Jens Stoltenberg: Har hele tiden vært sikker på at Trump vil støtte NATO

Donald Trump fortalte Jens Stoltenberg at han er en «big, big fan» av NATO.

Da britenes statsminister Theresa May (60) holdt pressekonferanse sammen med Donald Trump (70) fredag, forsikret hun om at den amerikanske presidenten står 100 prosent bak NATO.

Lørdag var NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg (57) på et bokbad sammen med sin far Thorvald Stoltenberg (85) på Centralteatret i Oslo, og fra scenen fortalte han om sin nylige samtale med presidenten:

– Da jeg snakket med Trump, sa han at han er en «big, big fan» av NATO. Og det stoler jeg på, sa Stoltenberg til latter fra en fullsatt teatersal.

Overfor VG utdyper Jens Stoltenberg, som i fjor ga ut boken «Min historie», hva han synes om Trumps første uke som president:

– Nato består av 28 demokratier, og de landene velger ulike leder med ulike politiske meninger om mange spørsmål, som klima, handel og homofiles rettigheter. Dette er spørsmål som jeg har mange meninger om som norsk politiker, men nå har jeg ansvar for NATO. Innen forsvars- og sikkerhetspolitikk er jeg trygg på at USA vil stå ved et sterkt NATO, fordi et sterkt NATO er både i Europa og USAs interesse, sier han.

BOKAKTUELLE: NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg og hans far Thorvald Stoltenberg signerte bøker og ble bokbadet av Anne Grosvold på Centralteatret lørdag ettermiddag. Foto: Krister Sørbø , VG

Har alltid vært trygg på Trump

Trump har tidligere kommet med ulike utfall mot og om NATO, blant annet har han kalt alliansen utdatert. Stoltenberg forteller at han likevel aldri har vært usikker på hvor han har Trump.

– Jeg har vært trygg på at USA vil stå ved NATO hele tiden, fordi det er også i deres interesse. NATO er amerikanernes nærmeste venner og allierte, sier Stoltenberg.

Da Stoltenberg snakket med Trump, ga presidenten uttrykk for at han ville støtte opp om NATO og at USA ville stå ved sine forsvarsforpliktelser.

– Samtidig var han svært opptatt av at det skal være en mer rettferdig byrdefordeling. Det er ikke rettferdig at USA skal betale rundt 70 prosent av forsvarsutgiftene i NATO. Derfor vil jeg jobbe sammen med USA for at flere land investerer mer i sikkerhet, sier Jens Stoltenberg til VG.

Tror Trump vil tilpasse seg virkeligheten

Thorvald Stoltenberg, som denne uken ga ut boken «Frokost med Thorvald», tror også at Trump ikke vil endre USAs holdning til NATO.

I boken skriver den tidligere forsvars- og utenriksministeren for Arbeiderpartiet at han tror og håper at forskjellen fra Obama i utenriks- og sikkerhetspolitikken ikke blir så stor som mange tenker seg.

– Jeg har hatt og har fremdeles tro på at virkeligheten vil ha en innflytelse på Trump som president. Jeg tror og håper at han, i likhet med sine mange forgjengere, vil tilpasse seg virkeligheten, sier Thorvald Stoltenberg.

Fredag signert Trump en presidentordre som midlertidig stanser innvandringen fra en rekke land.

Jens Stoltenberg vil ikke kommentere Trumps planer når det kommer til flyktninger og immigranter, men hans far letter litt på sløret om sine meninger:

– Det er ikke noe jeg personlig ville funnet på, men jeg har aldri satt meg inn i det å være president i USA, så jeg kan bare si at jeg som nordmann ikke ville gjort det samme, sier Thorvald Stoltenberg.

FAR OG SØNN: Jens Stoltenberg og Thorvald Stoltenberg snakker sammen daglig, selv om de bor i hvert sitt land. Foto: Krister Sørbø , VG

Har sluttet å gi Jens råd

Selv om Jens bor i Brussel og Thorvald i Oslo sammen med sin kjæreste Anja Breien, snakker far og sønn sammen hver dag.

Men Thorvald Stoltenberg forteller til VG at han har sluttet å gi råd til sin sønn for mange år siden.

– Fra første stund Jens ble statsråd, så sa jeg at de råd jeg måtte ha, må jeg ha gitt før da. Fordi når du sitter midt oppe i det, som Jens har gjort siden, så er det mange vennlige mennesker som ønsker å gi råd. Jeg er en av dem, men jeg vet av egen erfaring at det kan være bare anstrengende, sier han.

– Jeg har ikke gitt annet enn ett råd: Han, i likhet med alle oss andre, får kritikk som han synes er urimelig og urettferdig, men da må han trøste seg med at man får en god del ros også, som ikke er helt rimelig. Over et helt liv så balanserer det seg ut, så det er ingen grunn til å bli bitter eller innesluttet, sier Thorvald Stoltenberg.

– Det er et godt råd, og det har jeg hørt mye på, kommenterer sønnen.