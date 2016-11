Trygve Thorson mistet kollega på jobb i Jemen: – Har ikke tid til å gå rundt og være redde

Norske Trygve Thorson lar seg ikke skremme av våpenhvilen i Jemen ble brutt og at en kollega av ham ble drept for to dager siden.

Thorson er humanitærrådgiver for Leger Uten Grenser i Jemen. Når han snakker med VG befinner han seg i hovedstaden Sanaa, drøye fem timers kjøretur fra Taiz, men han er jevnlig i byen der kollegaen ble drept.

21 mistet livet og 75 ble skadet i det blodige angrepet, ifølge Leger Uten Grenser. Det er fremdeles ikke klart hvilken av sidene i den langvarige konflikten som sto bak.

– Når vi får inn ofre fra sånne angrep ser vi alle typer skader du kan forestille deg i en krig. Det er et brutalt område å jobbe i. Det er klart det er gripende å starte arbeidsdagen med ett minutts stillhet for en av våre, sier Thorson.

– Det er skremmende, men vi har ikke tid til å gå rundt og være redde, fortsetter han.

140 døde – over 500 skadede: De overlevende forteller om begravelsesmassakren

Saken fortsetter under bildet

KRIGSHERJET: Bildet er tatt i Taiz på torsdag, samme dag som en våpenhvile skulle tre i kraft. Dagen etter ble 21 mennesker drept i byen. Bygningen på bildet er ødelagt i kamper mellom opprørere og regjeringsstyrker. Foto: Anees Mahyoub , Reuters

Kan ikke gi seg



Kollegaen som ble drept jobbet som vakt på en av akuttklinikkene i Taiz, og hadde fri da han besøkte markedet.

– Det er sjokkerende og veldig trist å få en sånn beskjed, det påvirker jo hele teamet. Det er vanskelig å være forberedt på det. Etter at noe sånt skjer går jeg jo med et høyere spenningsnivå i kroppen enn vanlig. Det gjør vi nok alle sammen, og det tror jeg i og for seg at er en sunn reaksjon, sier Thorson.

Det er dessverre ikke første gangen Thorson mister kollegaer, eller helsepersonell rammes i konflikten i Jemen. Den eskalerte raskt da en Saudi-ledet koalisjon gikk inn i landet i mars i fjor. Sykehus og klinikker har blitt bombet jevnlig.

– Helsearbeiderne som jobber her tar en ganske stor risiko. Jeg har snakket med sykepleiere som har blitt bombet, og sykepleiere som har blitt beskutt. Jeg spør om de føler seg trygge, og de sier «nei, men vi kan ikke gi oss heller». Vi har behandlet 50 000 krigsskader siden mars i fjor, sier Thorson.

En stor andel av disse er kvinner og barn.

Les også: Kraftig økning i norsk salg til aktører i krigsherjede Jemen

Saken fortsetter under videoen

Forsøker ny våpenhvile



Kampene i Jemen har fortsatt selv om USAs utenriksminister John Kerry tidligere denne uken hevdet at partene hadde inngått en våpenhvile som skulle starte torsdag, skriver NTB. Han opplyste også at partene var enige om å forsøke å danne ny samlingsregjering.

Men lørdag erklærte koalisjonen som ledes av Saudi-Arabia, at de innstiller sine operasjoner i 48 timer. Våpenhvilen trådte i kraft klokken 12 lokal tid.

Den saudiledede koalisjonen støtter den jemenittiske regjeringen i kampen mot houthi-opprørerne som blant annet har tatt kontroll over hovedstaden Sana. Nå opplyser koalisjonen at våpenhvilen kan utvides dersom houthi-opprørerne og deres allierte overholder den og tillater nødhjelp til beleirede byer som Taiz, der angrepet mot markedet fant sted fredag.

Leste du? Saida (18) og tre millioner andre er nær ved å sulte i hjel

Frustrerende



En fungerende våpenhvile er sårt tiltrengt i Jemen. Situasjonen i landet er akutt, ikke bare for dem som skades og lemlestes av krigshandlinger, men for titusener som er underernærte eller regelrett sulter.

Saken fortsetter under videoen



Trygve Thorson er frustrert over hvordan mangelen på helt grunnleggende helsetjenester koster liv som ville vært reddet i en normalsituasjon.

– Det er mye som får for lite oppmerksomhet i denne konflikten, men særlig dette plager meg. Hele systemet er så godt som ødelagt eller utilgjengelig. Helt udramatiske sykdommer får enorme konsekvenser. Vi ser nyfødte barn som omkommer fordi de ikke kommer fram til sykehuset i tide, eller fordi det er blitt bombet, sier han.