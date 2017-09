Sterk motstand på Stortinget mot ammunisjonssalg til Emiratene

Ingen partier på Stortinget, bortsett fra Frp, støtter Norges gjenopptatte salg av ammunisjon til De forente arabiske emirater, en stat som beskyldes for krigsforbrytelser i Jemen.

– Dette må regjeringen bare ha en slutt på.

Det sier Venstres utenrikspolitiske talsmann Ola Elvestuen til VG.

Fredag i forrige uke skrev VG at Norge har gjenopptatt eksporten av ammunisjon til den autoritære føderale staten De forente arabiske emirater. Denne våren har Norge eksportert ammunisjon for minst 38 millioner kroner til gulf-staten. Ammunisjonen er solgt av Nammo AS som den norske stat eier 50 prosent av.

I tillegg er det solgt varer for 6,6 millioner i kategorien som innebærer deler og tilbehør til våpen som artilleri, bombekastere, flammekastere og granatkastere.

Emiratene er en sentral partner i koalisjonen som kriger mot Houti-militsen i Jemen. Koalisjonen beskyldes for grove krigsforbrytelser.

– Vi ser ingen god begrunnelse til at regjeringen skal gjenoppta salget av ammunisjon til Emiratene. Bare se på hvordan Emiratene opererer i Jemen-krigen og hvordan det er en total mangel på demokrati i landet. Det begås stadige brudd på menneskerettighetene, sier han.

– Vi mener at vi må stille et demokrati-krav for eksport av norske våpen og ammunisjon. Det må være mye strengere krav hvilke land vi eksporterer til, sier han.

DØDELIGE KAMPER: En kriger støttet av koalisjonen som Emiratene er endel av sitter på et lasteplan med et påmontert våpen i Taiz, sør i Jemen, i juni. Foto: Anees Mahyoub , Reuters

Eide (Ap): – Deltar i en blodig konflikt



– Det er overraskende og problematisk at regjeringen har gjenopptatt dette salget til Emiratene, til tross for at konflikten i Jemen har fortsatt, sier tidligere utenriksminister og stortingskandidat Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Han ses på som favoritt til å bli utenriksminister hvis det blir regjeringsskifte etter valget.

– Norge har lang tradisjon for å ha en betydelig våpenindustri, og det er jeg for, men vi må være nøye på hvem vi handler med. Det kan gå utover industriens troverdighet, sier han.

Eksport til Emiratene har ikke vært problematisk i seg selv, mener Eide, men etter 2015 forandret det seg:

– Nå selger vi da A-materiell til et land som deltar i en blodig konflikt, der flere av partene i krigen bryter krigens grunnleggende regler. Det er problematisk, sier han.

KRITISK: Espen Barth Eide fotografert under jobb som FNs spesialutsending til Kypros. Foto: Achilleas Zavallis , VG

Utenriksminister Børge Brende gjentok onsdag det UD sa til VG på fredag:

– Utenriksdepartementet har ingen informasjon om at materiell fra Norge er brukt i Jemen, opplyste Brende og understreker at Norge har lagt seg på en «føre var»-linje.

– Det innebærer at departementets vurdering av risiko er ytterligere styrket. Dersom det i en sak vurderes å foreligge en uakseptabel risiko for bruk som ikke er forenlig med retningslinjene, vil eksport avslås, opplyser Brende.

Barth Eide mener at denne retorikken er for passiv:

– Det holder ikke å si at UD ikke har fått informasjon om at ammunisjonen brukes i Jemen. Man kan ikke sitte stille på kontoret å vente på å få slik informasjon, sier han.

VAR I FENGSELET: En tidligere fange beskriver hvordan han ble bundet i armer og ben i et hemmelig, fengsel drevet av Emiratene sør i Jemen. Foto: Maad El Zikry , AP

Hareide: Fortsatt imot eksporten



Også KrF, som sammen med Venstre er et av regjeringens støttepartier, reagerer på salget.

Norge har ført en føre-var-linje overfor landene som deltar i Jemen. Det innebar en midlertidig stans i norsk våpeneksport til Emiratene i 2016. Årsaken var at norske myndigheter fryktet at ammunisjonen kunne bli brukt i brudd på humanitærretten.

– KrF støttet dette i Stortinget sist vinter. Vi ser ikke at situasjonen siden da er betydelig endret. Derfor er vi fortsatt imot våpeneksport til De forente arabiske emirater, sier partileder Knut Arild Hareide til VG.

Hareide påpeker at FN har dokumentert at sivilbefolkningen i Jemen nå er i en ekstrem humanitær krise.

– Jemen trenger nå humanitær bistand og diplomatisk innsats for å få slutt på krigshandlingene. Norge må bidra til det. Fortsetter krigen, vil den humanitære krisen bli enda verre og flyktningstrømmene øke ytterligere.

Navarsete: Kan ikke vite hvor ammunisjonen blir brukt

Liv Signe Navarsete, som er Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson, mener at regjeringen her har tatt en feil avgjørelse:

– Jeg uttrykker sterk skepsis til regjeringens avgjørelse, for hvordan kan de med sikkerhet vite at denne ammunisjonen ikke vil bli brukt i Jemen? Det er opp til regjeringen å kunne bevise at dette ikke skjer, sier hun.

Hun mener det er sterk grunn til å mistenke Emiratene, som ikke er aktivt til stede i noen annen krig, for å bruke ammunisjonen de importerer, i Jemen.

– Det er derfor vi ikke bør eksportere til slike land, sier hun.

Fremskritspartiets Harald Tom Nesvik sier at Frp støtter regjeringens beslutning:

– Vi stiller oss bak vurderingene UD har gjort i denne saken. Det er de som vurderer om salget er innenfor de retningslinjer som finnes i denne typen saker, sier han.

De grønne: – Hårreisende

Miljøpartiet De Grønnes leder Rasmus Hansson sier dette:

– Det er hårreisende at Norge vil selge våpen eller ammunisjon til stater som står ansvarlige for menneskeskapte humanitære katastrofer, sier han.

– Miljøpartiet De Grønne har tidligere foreslått at land som det ikke skal eksporteres til, eksplisitt listes opp offentlig, fordi det da blir lettere å ta stilling til eksportspørsmål i forkant, og ikke diskuteres i etterkant hvorvidt et land er innenfor eller utenfor regelverket.

SV var allerede på fredag, da VG publiserte sin første artikkel om saken, svært kritisk.

– Jeg er sjokkert over informasjonen om at Norge nå velger å selge ammunisjon til Emiratene i en tid hvor krigen i Jemen bare blir verre og verre, og vi får avdekket mer krigsforbrytelser. Norge velger å gjenåpne salget av ammunisjon, selv om Norge ikke kan gartnere at dette materiale blir brukt i Jemen, sa Stortingskandidat Petter Eide, den gangen.

Redd Barna var den første organisasjonene til å fremme kritikken mot Regjeringen i denne saken.

Rødt: Dobbeltmoral

Utenfor Stortinget er Rødt også opprørte. Etter VGs sak forrige fredag, uttale partileder Bjørnar Moxnes:

– Dette er uakseptabelt. Norge må umiddelbart stanse eksporten av militær materiell til land som kriger i Jemen. Det er noe med norsk dobbeltmoral. Vi snakker høyt om menneskerettigheter mens vi selger militært materiell til land som bryter menneskerettighetene, sa han, og fortsatte:

– Vi roper opp om kamp mot islamsk fundamentalisme mens vi styrker de økonomiske båndene til Saudi-Arabia.Det er på tide at vi gjør slutt på dobbeltmoralen.