Slår alarm om akutt sultkrise i Jemen

Over én million barn er rammet i en dyp sultkrise i det krigsherjede landet, ifølge Redd Barna. Dødstallene stiger som følge av et alvorlig kolera-utbrudd.

En nylig analyse Redd Barna har gjort av situasjonen i Jemen viser at mer enn én million akutt underernærte barn på under fem år befinner seg i de områdene som er hardest rammet av et dødelig kolera-utbrudd.

Fakta om krigen og krisen i Jemen En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført rundt 100.000 flyangrep mot mål i landet siden, og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt.

FN og hjelpeorganisasjoner advarer mot en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 20 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for halvparten av dem.

Landet er også rammet av en koleraepidemi, som er påvist i alle Jemens 22 provinser. Over 370.000 mennesker antas å ha blitt smittet og 1.800 har mistet livet siden april.

Underernærte barn har redusert immunforsvar og har tre ganger større sjanse for å dø av kolera. Sykdommer som gir diaré, som kolera, er også en av hovedgrunnene til at så mange lider av underernæring, opplyser Røde Kors.

– Vi og andre redder liv der vi kan og med det vi har. Men vi har et akutt behov for mer hjelp. Barn kan ikke bøte for denne konflikten med livene sine, sier Tamer Kirolog, landedirektør for Røde Kors i Jemen.

Han forteller at både underernæring og kolera er enkelt å behandle om man har tilgang på grunnleggende helsetjenester. Dette har man ikke i Jemen, som er herjet av flere år med konflikt og borgerkrig.

Mistet to søsken

Lamia fra Al Hali-distriktet hadde seks barn, men har mistet to av dem til sykdom. Hennes ti måneder gamle datter er alvorlig underernært.

– Arwa har det bedre enn før. Hun pleide ikke å kunne flytte armene sine, og bena hennes var tynnere enn dette, fortalte Lamia til Redd Barna på et av organisasjonens underernæringssentre i området.

Hun sier likevel at Arwa er heldig. To av hennes barn måtte bøte med livet. Sønnen døde da han bare var to og en halv måned gammel, etter å ha hatt kraftig diaré.

– Våre team må håndtere et grufullt scenario der babyer og små barn ikke bare er underernærte, men også smittet med kolera, forteller Redd Barnas Tamer Kirolos.

I FARESONEN: Arwa er underernært. Om hun skulle bli smittet med Kolera kan det få alvorlige konsekvenser. Her er hun sammen med moren Lamia og søsteren Najat. Foto: REDD BARNA

– Simpelthen uakseptabelt



Redd Barna i Norge opplyser at de har oppskalert nødhjelpen og har sendt flere helseeksperter til områdene som er verst rammet, blant annet til Al Hali-distriktet i Hodeidah, som har landets høyeste antall antatte kolerasmittede.

I dette området befinner også 31.000 av de akutt underernærte barna under fem år som trenger behandling seg.

– Etter to år med væpnet konflikt er barn fanget i en brutal sirkel av sult og sykdom. Dette er simpelthen uakseptabelt, mener Tamer Kirolog.

Jemen har lenge vært det fattigste landet i Midtøsten, også før borgerkrigen i landet eskalerte i 2014.

– Sykehus og klinikker er ødelagte, statlig helsepersonell har ikke blitt betalt på over et år og tilgangen på viktige hjelpemidler er begrenset, forteller han.

