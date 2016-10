Saida (18) og tre millioner andre er nær ved å sulte ihjel

Saida Ahmad Baghili (18) lider av akutt mangel på mat som følge av den humanitære katastrofen som herjer Jemen.

Bildet av den sultende 18-åringen Saida Ahmad Baghili ble tatt i havnebyen Houdieda i går. Ifølge FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) mangler halvparten av Jemens befolkning mat, og tre millioner lider av akutt matmangel. Befolkningstallet i landet er på 25 millioner.

Det har i lang tid blitt advart om at landet er nær en sultkatastrofe. Den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen har blokkert forsyningsruter inn til landet etter at krigen startet.

Koalisjonen startet bombingen av Jemen i mars 2015. Formålet var å drive tilbake opprørerne som tilhører den såkalte houthi-bevegelsen, som hadde avansert flere steder i landet.

Flere sulter for hver dag



I en pressemelding uttrykker Verdens matvareprogram sterk bekymring for situasjonen i landet.

– En hel generasjon kan bli skadelidende på grunn av sult, sier organisasjonens sjef for Jemen, Torben Due, i pressemeldingen.

– Flere og flere sulter for hver dag, og folk har gått tomme for overlevelsesstrategier. Millioner kan ikke klare å overleve uten ekstern hjelp, sier Due.

Organisasjonen krever 1,9 milliarder kroner for å kunne tilby nødvendig matassistanse.

En våpenhvile ble innført forrige fredag for å åpne opp for humanitær bistand. Innbyggere i Sanaa meldte imidlertid i går kveld at det ble gjennomført bombeangrep.

Saudi-Arabia har gjentatte ganger blitt anklaget for brudd på folkeretten. 10.000 mennesker skal til nå ha blitt drept etter at krigen brøt ut, og omlag 4000 av dem er sivile.

Debatt blant støttespillere



I helgen ble det kjent at Storbritannias støtte til Saudi-Arabia har vært mer omfattende enn først antatt. Det ble avslørt at britiske myndigheter skal ha bistått Saudi-Arabia med opplæring av jageflypiloter. Avsløringen har ført til økt debatt internt i Storbritannia om landets støtte til bombekampanjen.

Utenrikspolitisk talsmann for liberaldemokratene, Tom Brake, kalte avsløringen skammelig.

– Det er skamfullt ikke bare at Storbritannia bidrar med våpen til flyene, men at de også trener opp pilotene, sa han til avisen Independent.

USA og Storbritannia er blant flere land i Vesten som står bak store våpensalg til Saudi-Arabia.

BBC meldte i september at flere i komiteen i det britiske parlamentet som jobber med våpeneksportkontroll, mener eksporten til Saudi-Arabia må opphøre. I USA har også motstanden mot landets støtte til Saudi-Arabia økt. USA bidrar blant annet med etteretningsarbeid.