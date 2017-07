Redd Barna: Saudi-ledet koalisjon bak 23 alvorlige krigsforbrytelser mot barn i Jemen

En ny rapport hevder at den Saudi-ledede koalisjonen i fjor sto bak flere titalls dødelige angrep i Jemen som både skadet og drepte barn, og der sykehus og skoler ble bombet.

– Selv i krig finnes det regler, og nettopp det å bombe boligområder, skoler og sykehus hvor det finnes sivilbefolkning og barn, det er krigsforbrytelser, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna, til VG.

Krigen i Jemen beskriver hun som «et helvete på jord». De stridende partene er mange, og lokalbefolkningens lidelser øker i omfang. Hungersnød og kolerautbrudd er noen av de ekstreme konsekvensene som flere år med krig har ført til.

FLYKTNINGER I EGET LAND: Tusenvis av barn er rammet av krigen i Jemen. Flere av dem har blitt flyktninger i sitt eget land, som disse barna i en flyktningleir i nærheten av Jemens hovedstad Sana. Foto: Khaled Abdullah , Reuters

Mener Saudi-koalisjon står bak forbrytelser

Den arabiske militærkoalisjonen ledet an av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til angrep mot den lokale Houti-militsen, som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sanaa september året før.

Fakta om Jemen Republikk på den arabiske halvøy med 24 millioner innbyggere.

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført rundt 100.000 flyangrep mot mål i landet siden og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt.

FN og hjelpeorganisasjoner advarer mot en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 18,8 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for 12 millioner mennesker.

Landet er også ramet av en koleraepidemi. 320.000 mennesker er smittet og 1.740 har hittil mistet livet. Kilde: NTB

I en ny rapport fastslår Redd Barna og Watchlist at de kan dokumentere at nettopp denne koalisjonen står bak 23 krigsforbrytelser mot barn i Jemen i 2016. Ifølge organisasjonen er disse bekreftet av uavhengige, internasjonale organisasjoner.

De 23 svært alvorlige krigsforbrytelsene inkluderer blant annet et angrep på en begravelse som drepte mer enn 140 mennesker, et angrep på en overfylt markedsplass hvor 25 barn døde, bombing av en skole for blinde, og flere luftangrep på ikke-statlige organisasjoners medisinske fasiliteter.

Vil ha koalisjonen på «shaming»-liste

Sammen med Watchlist krever nå Redd Barna at FN inkluderer militærkoalisjonen på listen over parter som begår lovbrudd mot barn i væpnede konflikter, kjent som «list of shame», i FNs årlige rapport om barn i væpnede konflikter. Det forventes at rapporten vil bli publisert i august.

– Den mekanismen verdenssamfunnet har er at vi kan holde partene ansvarlige. Det er fem ulike kategorier om overgrep mot barn, og det er uten tvil at den Saudi-ledede koalisjonen har begått denne typen overgrep. Da skal FN sette dem på listen, sier Hegna.

Ifølge Redd Barna kan det å bli inkludert på FNs «list of shame» kunne føre til internasjonale sanksjoner.

Koalisjonen var på listen en kort periode i 2015, men ble fjernet igjen, etter det Hegna beskriver som intensiv lobbyvirksomhet av Saudi-Arabia.

– Nå har FN og den nye generalsekretæren mulighet til å rette opp feilen fra i fjor, og sørge for at koalisjonen, sammen med de andre partene, kommer på listen, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Enorm krise

Rundt 4000 barn er drept eller rammet av alle aktørene i konflikten siden den startet i 2014. For øyeblikket er Jemen blant flere land som er rammet av hungersnød. Dessuten har landet blitt rammet av en koleraepidemi, som blant annet Leger uten grenser beskriver om «ekstremt kritisk».