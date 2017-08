Rapport: Slik torturerer Emiratene i Jemen

Samme måned som Norge eksporterte ammunisjon til Emiratene for 14 millioner kroner, ble den autoritære staten beskyldt for å torturere fanger i hemmelige fengsler i Jemen.

– Vi kunne høre skrikene, stedet var omsluttet av frykt.

I en rapport, publisert i juni, snakket en tidligere fange i et fengsel drevet av De forente arabiske emirater til nyhetsbyrået AP. Han fortsatte:

– Nesten alle er syke, resten er døden nær. De som klager sendes rett i torturkammeret, sa han.

Han fortalte om pisking med stålvaier, slag og seksuelle overgrep. I to uavhengige rapporter publisert i juni år kom dette frem:

Hundrevis av fanger tortureres og har forsvunnet fra hemmelige fengsler sør i Jemen, drevet av De forente arabiske emirater i nært samarbeid med USA.

Bakgrunn: Norge selger igjen ammunisjon til koalisjon som beskyldes for krigsforbrytelser

Tidligere fanger fortalte i AP-rapporten om grov og rutinemessig tortur i de hemmelige fengslene, blant annet en «grill» der de ble bundet fast til en stokk og snurret rundt over åpen ild. Dette skal ha skjedd i et fengsel på Riyan-flyplassen i Mukalla, sør i Jemen.

FORSVUNNET: En kvinne viser fram bilder av de to sønnene sine, som er forsvunnet etter at de ble pågrepet av styrker alliert med De forente arabiske emirater i Jemen. Foto: AP / NTB scanpix Foto: Maad El Zikry , AP

Statseid selskap eksporterer for 38 millioner

Organisasjonen Human Rights Watch kom frem til det samme som AP, men organisasjonen fant også ut hva de væpnede gruppene Emiratene trener, gjør:

Emiratene finansierer, bevæpner og trener jemenittiske grupper som torturerer, misbruker og bortfører mennesker sør i Jemen.

Fredag i forrige uke skrev VG at Norge har gjenopptatt eksporten av ammunisjon til den autoritære føderale staten De forente arabiske emirater. Denne våren har Norge eksportert ammunisjon for minst 38 millioner kroner til gulf-staten. Ammunisjonen er solgt av Nammo AS som den norske stat eier 50 prosent av.

VG-intervju: Her får saudiarabisk generalmajor se bilder av skadede barn i Jemen



Emiratene er en sentral partner i koalisjonen som kriger mot Houti-militsen i Jemen. Koalisjonen beskyldes for grove krigsforbrytelser.

Fanger som har sittet i et av de hemmelige fengslene forteller AP at de ble stuet sammen i overfylte konteiner innsmurt med avføring, der de med bind for øynene måtte sitte i ukevis. En tidligere fange forteller hvordan vaktene på et tidspunkt tente bål under konteineren, for å fylle den med røyk.

– Kan ikke stole på Emiratene

Forfatteren og aktivisten Iyad El-Baghdadi er fra Emiratene. Han ble fengslet og senere deportert av Emiratene for å ha åpent kritisert myndighetene i sitt eget land. Emiratene gjorde ham statsløs, men El-Baghdadi fikk senere politisk asyl i Norge.

– Jeg fordømmer dette salget. Alle land som deltar i krigsforbrytelser bør ikke bli solgt våpen eller ammunisjon. Det er en skam at dette ikke er internasjonal lov.

UD sa til VG i forrige uke at de ikke satt på noe informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen.

FORDØMMER SALGET: Iyad El-Baghdadi, som selv er fra Emiratene, sier at emiratiske myndigheter ikke er til å stole på, når det kommer til åpenhet om ammunisjonssbruk. Foto: Privat

Den argumentasjonen holder ikke, mener El-Baghdadi.

– Det er norske myndigheters ansvar å kunne overbevise den norske befolkningen om at ammunisjon de selger til Emiratene ikke kan bli brukt i krigsforbrytelser i Jemen. Hvis myndighetene ikke er villig til å være helt åpne i denne prosessen, er det et problem, sier han.

Han mener det ikke holder at Norge sier at de ikke kan si hva ammunisjonen skal brukes til. Det holder heller ikke at emiratiske myndigheter sier «stol på oss».

– Bare idioter vil ta deres ord på noe sånt, sier han.

Les også: De overlevende forteller: Slik var begravelsesmassakren i Jemen

I forrige uke kritiserte både SV og Redd Barna salget i VG. Statssekretær Marit Berger Røsland (H) reagerte på kritikken:

– Det er uredelig og spekulativt å komme med denne typen påstander om eksport av forsvarsmateriell uten faktagrunnlag, sa hun til VG.