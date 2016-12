Over 40 soldater drept i selvmordsangrep i Jemen

En selvmordsbomber drepte over 40 soldater i havnebyen Aden i Jemen. IS har tatt på seg skylden for angrepet, melder Reuters.

Det har vært stor usikkerhet knyttet til hvor mange soldater som ble drept da en selvmordsbomber sprengte seg selv i en militærbase i havnebyen Aden søndag formiddag.

Reuters melder nå at 49 personer ble drept i angrepet, og at IS har tatt på seg ansvaret. IS hevder i en uttalelse at over 70 «frafalne» ble drept i selvmordsaksjonen.

Mange andre ble såret i angrepet, som var rettet mot en gruppe soldater som var samlet for å få utbetalt lønn, skriver nyhetsbyrået AFP.

Selvmordsbomberen hadde på seg en bombevest og kom seg inn på Al Solban militærbase forkledt som soldat, melder CNN. 10. desember ble 48 soldater drept i et lignende angrep på den samme militærbasen.

Krig og hungersnød



Aden fungerer som hovedstad for de FN-anerkjente og Saudi-støttede myndighetene i Jemen. Den egentlige hovedstaden, Sanaa, har blitt kontrollert av houthi-opprørere siden i fjor.

Jemen har blitt slagmark for en krig mellom Saudi-Arabia og Iran. I fjor gjorde houthi-minoriteten opprør mot den sunniledede regjeringen til president Abdu Mansour Hadi. Han får støtte fra Saudi-Arabia.

FN har kalt konflikten i Jemen en humanitær katastrofe. Rundt 10.000 mennesker har sa langt blitt drept og flere millioner sulter. Nå er det i tillegg full stans i importen av hvete.