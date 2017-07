Norsk Leger Uten Grenser-arbeider om koleraepidemien i Jemen: – Ekstremt kritisk

På bare én dag kom 250 nye kolera-pasienter til sykehuset som norske Sonja Kalsvik jobbet på i Jemen.

Sykdomsutbruddet antas å ha rammet nesten 250.000 mennesker så langt.

– Det er ekstremt kritisk. Jeg har aldri opplevd at kolera har spredt seg så raskt, sier Kalsvik (36) fra Søgne til VG.

Hun kom nylig hjem fra et fem måneder langt oppdrag for Leger Uten Grenser – som medisinsk leder ved Abs-sykehuset i Hajjah-provinsen vest i krigsherjede Jemen.

I JEMEN: Sonja Kalsvik på befaring i april på et helsesenter med kolerarammede pasienter. Moren til barnet på bildet var innlagt med kolera. Foto: Leger Uten Grenser

Der havnet hun midt i et kolerautbrudd som på bare to måneder har spredd seg til store deler av landet.

På en uke er antall mistenkte tilfeller av kolera i Jemen økt fra 193.000 til 246.000, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Siden april har 1500 personer dødd i epidemien, en fjerdedel av dem var barn.

FN frykter at antallet smittede vil passere 300.000 innen utgangen av august.

WHOs utsending i landet, doktor Nevio Zagaria, sier lørdag at antall mistenkte tilfeller av sykdommen er tidoblet på to måneder. Dette er landets andre utbrudd av kolera på et halvt år.

Les også: 600 døde av kolera på én måned

Kalsvik forteller at de første fem kolera-pasientene kom til sykehuset den 31. mars. Deretter økte antallet kraftig fram til hun reiste tilbake til Norge i starten av juni.

– Dagen før jeg dro, kom det 250 pasienter, og ti dager senere fikk jeg melding om at de hadde fått 400 på én dag.

Tolvåring døde

I tillegg til den store pasientmengden gjorde mangel på egnede behandlingsrom, personell og medisinsk utstyr arbeidet svært hektisk og utfordrende.

– Jeg tror alle som kom på besøk, ble sjokkerte. Pasienter delte senger og lå på gulvene. Vi måtte trå over og jobbe mellom dem. Vi reddet liv, men hadde ikke den hygieniske standarden som vi mener er viktig, sier Kalsvik.

PÅ BEHANDLINGSSENTER: Kolerarammede barn i Jemenes hovedstad Sana i mai i år. Foto: Khaled Abdullah, Reuters

Hun forteller også at hun en morgen sto og jobbet på et lager da en kollega kom og sa hun måtte skynde seg, for å hjelpe til med gjenoppliving av en kolera-rammet og bevisstløs tolv år gammel gutt som akkurat hadde kommet til sykehuset.

– 30 pasienter sto ved siden av og led av det samme, så du har ikke lyst å gi opp, men vi måtte si fra til moren til gutten at det ikke gikk. Det gjør inntrykk når du står der og ser frykten hos de andre pasientene. Hadde han kommet et kvarter tidligere, hadde vi kanskje kunnet redde ham, for det er små marginer.

Al-Qaida i Jemen til VG: Har gjort avtale om å ikke angripe Vesten

Krigen forverrer

Kolera smitter gjennom urent vann og kan føre til voldsom diaré og livstruende væsketap.

I Jemen, hvor helsetjenester og infrastruktur har brutt sammen etter over to år med krig mellom en USA-støttet koalisjon ledet av Saudi-Arabia og lokale opprørere, kan sykdommen spre seg raskt, selv om den er mulig å behandle.

Uten behandling kan sykdommen føre til død i løpet av få timer.

Mange av barna i det krigsherjede landet er også underernærte, noe som gjør dem ekstra sårbare for å få sykdommen, ifølge FN og WHO.

Les mer: Her får saudiarabisk generalmajor se bilder av skadede barn i Jemen

Ber om milliarder

FN mener det trengs rundt 18 milliarder kroner i 2017 for å gi livsnødvendig hjelp som mat og helsetjenester til befolkningen i Jemen.

En rekke ikke-statlige organisasjoner og land, blant dem Norge, lovet på en giverlandskonferanse i Sveits i april å gi omtrent halvparten av denne summen.

I midten av juni var imidlertid bare 29 prosent av totalsummen kommet inn, ifølge FN.

Krise i fire land: Derfor er hungersnøden menneskeskapt