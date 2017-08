Den Saudi-ledede koalisjonen sier de bombet sivile ved en feil. Vesle Buthaina vet ennå ikke at både foreldrene og alle søsknene er drept etter luftangrepet.

Tidligere lørdag kom det en uttalelse fra koalisjonen, som har kriget i Jemen siden 2015, om at de vil granske hva som skjedde da minst 14 sivile ble drept i et luftangrep over hovedstaden Sana fredag.

I en uttalelse lørdag sier koalisjonen at den har gjennomgått hendelsesforløpet under angrepet, og at deres etterforskere har «funnet at en teknisk feil lå bak angrepet». Hva slags teknisk feil det er snakk om, oppgis ikke, skriver NTB.

Angrepet snudde opp ned på resten av livet for Buthaina Muhammad Mansour, som er fire eller fem år gammel.

Begge foreldrene, hennes fem søsken og onkelen ble drept da huset ble jevnet med jorden i et bombeangrep fra den Saudi-ledede koalisjonen.

Hun har hjernerystelse og brudd på hjerneskallen, men legene tror ifølge Reuters at hun vil overleve – som den eneste i familien. Foreløpig vet ikke den lille jenta hva som har skjedd, ifølge nyhetsbyrået.

Fakta om krigen og krisen i Jemen En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført rundt 100.000 flyangrep mot mål i landet siden, og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt.

FN og hjelpeorganisasjoner advarer mot en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 20 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for halvparten av dem.

Landet er også rammet av en koleraepidemi, som er påvist i alle Jemens 22 provinser. Over 370.000 mennesker antas å ha blitt smittet og 1.800 har mistet livet siden april.

– Alle var døde

En annen av Buthainas onkler, Saleh Muhammad Saad, sier til Reuters at det bare var ruiner igjen da han kom til familiens hus.

Han forteller at han forsøkte å fjerne bygningsmassene som lå over Buthainas foreldre, men at han ikke klarte det.

– De døde, sier han.

– Vi fikk fjernet betong og planker. Først så vi hennes bror, Ammar, som var tre. Så hennes fire søstre. Alle var døde. Jeg tok en pause og skrek ut, det var så vondt. Men jeg tok meg sammen, gikk inn i ruinene igjen og hørte Buthainas rop, sier han.



Saleh finner trøst i at Buthaina ser ut til overleve, men sørger over resten av familien.

– Hennes søster Raghad pleide alltid å gi meg klemmer og kyss når jeg var på besøk. Jeg pleide å si «nå er det nok», og da svarte hun alltid «nei, det er det ikke» og fortsatte å klemme og kysse, sier han.

Etter to og et halvt år med brutal krig er sykehus, infrastruktur og fabrikker ødelagt i Jemen. Hungersnød og dårlig sanitære forhold har gjort at kolera sprer seg i rekordfart. På tre måneder er 2000 døde, en halv million er smittet.

Landet er splittet av krig mellom Houti-militsen, som har tatt kontroll over hovedstaden, og en koalisjon ledet av Saudi-Arabia. Over 10.000 mennesker er drept, og situasjonen i landet beskrives som verdens verste humanitære katastrofe.

I utkastet til en ny FN-rapport som ble lekket i forrige uke, går det fram at 683 barn ble drept i koalisjonens luftangrep i Jemen i fjor. Koalisjonen har i tillegg ansvaret for nesten tre firedeler av angrepene på skoler og sykehus, ifølge rapporten.