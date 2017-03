Krise i fire land: Derfor er hungersnøden menneskeskapt

Krig, opprørsgrupper og mislykket politisk styring: Millioner av mennesker i fire land står på randen av en sultkatastrofe som ikke hadde trengt å skje.

Situasjonen er desperat for deler av sivilbefolkningen i Sør-Sudan, Nigeria, Jemen og Somalia. Tørke, i kombinasjon med manglende tilgang på mat, gjør at et stort antall mennesker nå er i fare for å sulte.

FN: Verdens største humanitære krise siden 1945

Hva er årsaken til at det skjer?

Her går VG gjennom situasjonen i de fire hardest rammede landene:

Somalia – Langvarig konflikt og underernæring

Allerede nå lider 363.000 barn av underernæring i det konfliktrammede landet i Øst-Afrika. 71.000 av dem er alvorlige tilfeller, og FN anslår at 50.000 barn er i ferd med å dø av sult.

Tallet kan, ifølge NTB, øke til 944.000 tilfeller, der 185.000 av dem er alvorlige, i løpet av året.

Regjeringens krig mot ekstremistgruppen al-Shabaab har hindret innsatsen for å hjelpe den hardt trengende befolkningen, og nødhjelpsorganisasjoner har av samme årsak blitt hindret fra å få tilgang til deler av landet.

Tørris Jæger i Røde Kors sier at konflikten i landet kompliserer hjelpearbeidet.

– I tillegg til konflikten er Somalia et land med både nomader og fastboende. Når nomadene ikke lenger har tilgang til vann langs de tradisjonelle rutene de bruker, må de ta nye veier. Derfor kan en tørkesituasjon skape nye konflikter.

Han sier videre at en varsel om hungersnød er sendt ut for flere områder i landet.

– Partene i konflikten har et ansvar for sivilbefolkningen som er under deres kontroll. De er direkte ansvarlig og de må sørge for at befolkningen har tilgang på nødvendig mat og hjelp, sier han.

PÅ FLUKT I EGET LAND: Kvinner ser på at FNs generalsekre António Guterres besøker en leir for internt fordrevne i Baidoa, Somalia tirsdag denne uken. Foto: Khaled Kazziha , AP

Sør-Sudan: Etnisk konflikt – millioner på sultgrensen

FN ber nå verdenssamfunnet om umiddelbar økonomisk hjelp for å hindre massiv sultedød. Over 100.000 mennesker er rammet av hungersnød i delstaten Unity, og ytterligere en million mennesker lever, ifølge FN, på sultegrensen.

Katastrofen er et resultat av borgerkrigen som har herjet det unge landet i over tre år, kombinert med en dyp økonomisk og politisk krise. Millioner av sørsudanere har måttet flykte på grunn av krigen, og i tillegg har ekstrem tørke den siste tiden gjort det umulig å dyrke mat.

Store sikkerhetsutfordringer og mangel på rent vann og dårlige sanitærforhold gjør situasjonen ekstra prekær. I tillegg står regntiden for døren, noe som betyr at veiene i Sør-Sudan blir ufremkommelige.

I bunnen ligger den etniske konflikten mellom folkegruppen dinka, som presidenten Salva Kiir tilhører, og nuerne, landets nest største folkegruppe.

Kirkens Nødhjelp er blant organisasjonene som nå er på bakken i landet.

VG snakker med Jan Olav Baarøy, som i forrige uke var i byen Wau.

Bare der befinner det seg over 10.000 internt fordrevne. De har flyktet fordi det ikke er nok mat å finne.

– Denne krisen er langt på vei menneskeskapt. Det har vært tørketid lenge, avlingene har feilet, men krig og mangel på politisk styring, gjør alt mye vanskeligere. Denne krisen hadde vært mulig å unngå, sier han.

KOLERA I TILLEGG: En lege behandler en kvinne som er rammet av kolera, den 4. mars i Ganiyel i Sør-Sudan. Foto: Albert Gonzalez Farran , AFP

Nigeria – Boko Haram

10,7 millioner mennesker er nå rammet av humanitære kriser som følge av Boko Harams voldelige og grusomme handlinger, sier FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien.

Boko Haram er blitt drevet tilbake, men likevel fortsetter de å prege deler av Nigeria, Kamerun, Tsjad og Niger. O'Brien har orientert FNs sikkerhetsråd om situasjonen i kjølvannet av Boko Harams drap og ødeleggelser, skriver NTB.

– Det har i løpet av det siste året utviklet seg til å bli en av verdens største humanitære kriser, med mangel på mat og næringsmidler.

I tillegg til 7,1 millioner mennesker uten sikker tilgang på mat, er 2,4 millioner mennesker internt fordrevet. I 2016 fikk FN 238 millioner dollar øremerket ofrene etter Boko Haram, som var omkring halvparten av det de ba om.

– Hovedproblemet er at folk er på flukt, og når du er på flukt får du hverken sådd eller høstet, sier Sissel Marie Overvold, sykepleier i Leger uten grenser, til VG.

I den nordøstlige delen av landet, i Borno-staten har svært mange flyktet til byen Maiduguri.

– Der har vi tilgang og hjelper alt vi kan, men problemet er de flere hundre tusen som befinner seg i de usikre områdene rundt byen. De er vi nå bekymret for, sier hun.

MANGE TRENGER MAT: En underernært gutt får hjelp i havnebyen Houdeidah i Jemen den 17. november i fjor. Foto: Khaled Abdullah , Reuters

Jemen: Bomber fra himmelen

Matmangelen i krigsherjede Jemen blir stadig verre. Syv millioner mennesker vet ikke hvordan de skal skaffe seg sitt neste måltid, ifølge FN.

Av landets 27 millioner innbyggere befinner syv millioner seg på randen av sult, opplyser FNs humanitære koordinator i Jemen, Jamie McGoldrick ifølge NTB.

Han føyer til at over 17 millioner mennesker mangler mat og ofte må hoppe over måltider. Det går spesielt utover kvinner og jenter, som er de som spiser sist og minst.

– Problemet i Jemen er sikkerhetssituasjonen, dårlig infrastruktur, og et svakt helsesystem som er redusert til et minimum som følge av den Saudi-ledede bombingen av landet, sier Alvhild Strømme i Flyktninghjelpen til VG.

Hun forteller videre at Houti-opprørerne som kontrollerer hovedstaden Sanaa og store, folkerike områder i landet, også gjør situasjonen vanskelig. Deres byråkrati vanskeliggjør flyten av nødhjelp inn i områdene som trenger det.

– Verdenssamfunnet bør presse Saudi-Arabia til å respektere internasjonal folkerett, og ikke bruke import og økonomi som et våpen i krig. Det legger kun ved på bålet, avslutter hun.