Kolerakrisen i Jemen: Over 2000 døde på fire måneder

Områder ledet av opprørsgrupper står for de høyeste dødstallene knyttet til koleraepidemien, som nå krever enda flere liv. Blokkering av forsyninger og bombing av helsesentre forverrer situasjonen.

Kolerakrisen i Jemen forverres, og nå melder WHO (Verdens Helseorganisasjon) at 2018 mennesker har dødd i koleraepidemien siden april. Over en halv million tilfeller av sykdommen meldes også.

I juli skrev VG at 600 hadde mistet livet til sykdommen på én måned. Røde Kors frykter også 600.000 tilfeller av kolera i landet.

Avisen Al Jazeera skriver at 90 prosent av dødsfallene knyttet til kolera i Jemen, 1794 av 2018 mennesker, skjer i områder styrt av opprørsgruppen Houthi, som blir rammet av luftangrep og blokkade fra den Saudi-ledete koalisjonen.

84 prosent av koleratilfellene finner også sted i områder som er styrt av opprørsgruppen. De som blir smittet skal også ha en større risiko for å dø i samme områdene. 1,1 prosent har dødd i det Houthi-ledede distriktet Raymah, mens bare 0,2 prosent har dødd i områdene hvor regjeringen har kontroll.

Områder styrt av opprørere, og deler av sørlige Jemen, skal ifølge Al Jazeera også oppleve mer sult og flere bombede sykehus. Tidligere denne måneden slo Redd Barna alarm om sultkatastrofe i det krigsherjede landet.

Angrep fra koalisjonen, og hindring av andre nødvendige forsyninger skal gjøre menneskene i opprørområdene mer sårbare for epidemien, og de har vanskeligheter for å få tak i antibiotika og annet medisinsk utstyr.

10 000 mennesker skal ha dødd fordi de ikke får legehjelp.

– Bortsett fra ødeleggelsene fra luftangrep på sykehus og klinikker, blir helsekrisen vesentlig forverret av Saudi-restriksjoner på bensinimport, som gjør at de resterende helsesentrene står uten energi, sier Homer Venters, direktør for forskergruppen Physicians for Human Rights til Al Jazeera.

I et intervju med samme avisen mener også forsker Jonathan Kennedy at den sivilie infrastrukturen i Houthi-kontrollerte områder er blitt ødelagt gjennom bombing, men også på grunn av blokkering av hjelp og andre forsyninger.

Washington Post kaller koleraepidemien den største i verden. For bare noen år siden var den vannbårne mage- og tarminfeksjonen nesten utryddet i det nå krigsherjede landet i Midtøsten.

Epidemien fikk sitt utbrudd i april og spredde seg raskt grunnet dårlig sanitet og begrenset tilgang til rent vann for millioner av Jemens innbyggere.