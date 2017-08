Jemen: Flere dør av flyblokade enn av bombeangrep

ISTANBUL (VG) Den humanitære krisen i Jemen er så alvorlig at 10.000 har dødd fordi de ikke har kunnet få legehjelp, grunnet Saudi-Arabias blokade av flyplassen, ifølge helsevesenet i Sanaa.

– Helsevesenet har kollapset. En halv million er rammet av kolera, og landet er på randen av sultkatastrofe, sier Suze van Megeen fra Flyktninghjelpen til VG, på telefon fra hovedstaden Sanaa.

– Dette er verdens verste humanitære konflikt, men dessverre får Jemen lite oppmerksomhet. Situasjonen er prekær og meget dyster, fortsetter hun.

Det er helsevesenet i Sanaa, som er under kontroll av opprørerne fra Houthi-militsen som har gått ut med tall på at 10.000 pasienter, som kunne ha overlevd hvis de kunne ha blitt flydd ut og få legehjelp, har dødd.

Dermed overgår antallet de 9000 som har dødd som et resultat av kamphandlinger og bombeangrep.

– Er dere sikre på at tallene er et reelt rop om hjelp, og ikke er overdrevet som propaganda fra opprørerne?

– Vi har ikke mulighet til å verifisere tallene på selvstendig vis, men før blokaden av flyplassen ble iverksatt reiste 7000 årlig ut av Jemen for legehjelp. Siden den gang er situasjonen kraftig forverret her, derfor føler vi oss trygge på antallet, sier van Megeen.

Hun legger til at tallene også samsvarer med FNs anslag på at 54.000 enten er drept eller skadet i konflikten i Jemen.

– Mange som ikke får legehjelpen de trenger er såret i krigen, eller de har sykdommer som kunne blitt behandlet, som problemer med nyre, lever eller tilfeller av kreft, fortsetter hun.

Redd Barna: Saudi-ledet koalisjon bak krigsforbrytelser mot barn

Jemens hovedstad Sanaa har vært under kontroll av Houti-opprørerne siden september 2014, da de fordrev den internasjonalt anerkjente regjeringen og presidenten fra hovedstaden Sanaa for over to og et halvt år siden.

Siden mars 2015 har en koalisjon ledet av Saudi-Arabia iverksatt et voldsomt motangrep, med store sivile lidelser som resultat.

Denne koalisjonen har full kontroll over luftrommet over Jemen, og har det siste året blokkert flyplassen.

– Å nekte adgang til å reise har dømt tusenvis av menn, kvinner og barn med overlevbare sykdommer til døden, uttaler Mutasim Hamdan, landdirektør for Jemen i Flyktninghjelpen.

Flyktninghjelpen har intervjuet jemenittiske Muhamed, som forteller at faren var syk og måtte få behandling i utlandet. Siden flyplassen i Sanaa var stengt reiste de langs landeveien i 24 timer mot flyplassen Seiyun, helt sør i landet.

– Han trengte behandling i utlandet, og selv om reisen var veldig risikabel for ham, hadde vi ikke annet valg, forteller Muhamed.

Krigen i Jemen * En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført rundt 100.000 flyangrep mot mål i landet siden, og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt.

Å reise gjennom det krigsherjede landet på den måten ble for strabasiøst for den syke faren, som døde noen timer før han omsider skulle flys ut.

Hele syv millioner mennesker i Jemen er truet av hungersnød, og i slutten av april ble det erklært koleraepidemi i landet. Siden har over 430.000 mennesker blitt smittet, mens nesten 2.000 mennesker har mistet livet.

PS: Saudi-Arabias militærallianse i Jemen skal denne uken tillate drivstoffleveranser til FN-flyene som frakter nødhjelp til hovedstaden, opplyser FN. Dette ble forhindret i forrige uke.