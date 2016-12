Flere titalls drept i selvmordsangrep i Jemen

En selvmordsbomber drepte minst 23 soldater i havnebyen Aden i Jemen, melder AP. Det er bare en uke siden forrige bombeangrep mot militærbasen.

Mens AP melder at minst 23 soldater ble drept, får AFP opplyst at det dreier seg om minst 30 drepte, melder NTB. CNN melder at antallet drepte er minst 41.

Mange andre ble såret i angrepet, som var rettet mot en gruppe soldater som var samlet for å få utbetalt lønn i en base nordøst i havnebyen Aden søndag, ifølge leger og militærkilder, skriver nyhetsbyrået AFP.

Selvmordsbomberen skal ha hatt på seg en bombevest og kom seg inn på Al Solban militærbase forkledt som soldat, melder CNN. 10. desember ble 48 soldater drept i et lignende angrep på den samme militærbasen.

Ifølge BBC har ingen grupper foreløpig tatt på seg ansvaret for dagens selvmordsangrep, men det IS som sto bak det forrige angrepet

Krig og hungersnød



Aden fungerer som hovedstad for de FN-anerkjente og Saudi-støttede myndighetene i Jemen. Den egentlige hovedstaden, Sanaa, har blitt kontrollert av houthi-opprørere siden i fjor.

Jemen har blitt slagmark for en krig mellom Saudi-Arabia og Iran. I fjor gjorde houthi-minoriteten opprør mot den sunniledede regjeringen til president Abdu Mansour Hadi. Han får støtte fra Saudi-Arabia.

FN har kalt konflikten i Jemen en humanitær katastrofe. Rundt 10.000 mennesker har sa langt blitt drept og flere millioner sulter. Nå er det i tillegg full stans i importen av hvete.