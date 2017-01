Egeland slår full alarm om Jemen: – I et tilnærmet fritt fall mot avgrunnen

Mens en hel verden fulgte Aleppos dramatiske fall nærmest time for time, lider og dør Jemens sivile i stillhet, advarer Jan Egeland.

– Sivilbefolkningen i Jemen er nå i et tilnærmet fritt fall mot avgrunnen. Ingen land i verden har så mange millioner barn, kvinner og menn som trues av sult dersom det ikke blir en snarlig slutt på krig, kaos og boikott, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

De frykter at 60 prosent av Jemens befolkning, altså over 16 millioner mennesker, ikke vil få nok mat i 2017 og må gå sultne til sengs hver kveld.

– Det er heldigvis sjelden i vår generasjon at vi ser store og vedvarende sultkatastrofer. Til og med i Syria har de aller fleste av krigens ofre, flyktninger og fordrevne, fått et minimum av mat gjennom en stor internasjonal hjelpeoperasjon, sier Egeland.

Slår alarm om sultkatastrofe



Hvis ikke importørene får mat inn i landet, vil matmangelen bare bli verre og prisene øke enda mer, advarer britiske Hannah Cooper. Hun jobber som rådgiver i Flyktninghjelpen og er bosatt i hovedstaden Sana.

– Vi er nå i en situasjon hvor det er en reell risiko for sultkatastrofe, sier Cooper til VG.

De fleste byene hvor matmangelen er på et krisenivå, ligger langs kysten. Bilder fra Taiz, Al Hudaydah og Aden har de siste månedene vist beinete og utsultede barn. Cooper sier sulten vanligvis er mindre dramatisk, at det er en hverdag som handler om å alltid ha for lite mat og at foreldre må velge om de skal spise selv eller gi maten til barna.

– Mens en hel verden fulgte Aleppos dramatiske og eksplosive fall nærmest time for time, lider og dør Jemens sivile i stillhet. Derfor er hjelpearbeidet underfinansiert og presset på partene for å stanse den meningsløse krigen er blitt mindre, sier Egeland.



Et land i ruiner



FNs spådommer er også dystre. I en 2017-rapport advarer de om sosial, økonomisk og institusjonell kollaps i det krigsherjede landet i år.

Det politiske kaoset ble et faktum da den sjiamuslimske Houthi-militsen inntok hovedstaden Sana i 2014 og beleiret flere regjeringsbygg. President Abd-Rabbu Mansour Hadi flyktet til slutt fra byen og i mars 2015 gikk en koalisjon ledet av Saudi-Arabia inn i krigen på hans side.

Som i Syria, er også Jemen blitt en stedfortrederkrig mellom de regionale stormaktene Iran og Saudi-Arabia. «Mer enn 19 måneder med konflikt har fullstendig knust Jemen», slår FN-rapporten fast.



De har bare fått inn 60 prosent av de pengene de trenger for sin humanitære innsats.



– Hjelpeorganisasjonene har hatt mye mindre ressurser til rådighet og for mange organisasjoner har ikke kunnet eller villet operere i de mest utsatte og farligste delene av landet, påpeker Egeland.

Cooper sier det er tusenvis av mennesker som venter på å komme seg ut av Jemen for akutt medisinsk hjelp, men er stengt inne. De kan ikke fly ut, grensen til Oman er i praksis stengt, Saudi-Arabia er det vanskelig å ta seg gjennom og båtreisene er risikofylte.



– Det er ekstremt vanskelig å komme seg ut av Jemen. Men vi kan ikke si at Jemen ikke er noe å bry seg om bare fordi alle de hundretusener som er internt fordrevet, ikke ender opp på europeiske strender, sier Cooper.

Fakta: Krigen i Jemen * En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran. * Regjeringen til den sunnimuslimske presidenten Abd-Rabbu Mansour Hadi søkte tilflukt i Aden, men reiste videre til Saudi-Arabia da Houthi-militsen tok kontroll over deler av havnebyen. * Militsen ble drevet ut av Aden i fjor sommer, og Hadi returnerte til byen samme høst. Den saudiledede bombingen har imidlertid ikke nedkjempet Houthi-bevegelsen.

Samtidig blir vanntilførselen stadig dårligere, sykdommer brer om seg og skoler og helsestasjoner bryter sammen, sier Egeland. Og arbeidsledigheten er massiv.

– På toppen av det hele har den vestlig støttede saudiarabiske koalisjonen kvalt det økonomiske livet i Jemen gjennom en nådeløs blokade av hele landet, sier Egeland.

Dette må skje for å snu utviklingen



VG fulgte denne uken utenriksminister Børge Brende på et besøk i Saudi-Arabia. Der sa Jemens utenriksminister at han håper 2017 blir Jemens fredsår. Den saudiledede koalisjonen som støtter ham har flere ganger blitt anklaget for angrep på sivile mål, sykehus og skoler.

– Jemen er og blir en menneskeskapt katastrofe. Det er ingen tsunami. Menn med våpen og makt kan gjøre slutt på lidelsene i 2017, understreker Egeland.

Han peker på tre ting som må til for å snu utviklingen:

• En fredelig konfliktløsning gjennom forhandlinger mellom de ulike politiske og religiøse gruppene, som de regionale maktene Saudi-Arabia og Iran stiller seg bak.

• En slutt på de harde økonomiske sanksjonene slik at Jemen igjen kan få inntekter og arbeidsplasser.

• En mye større hjelpeoperasjon som trosser usikkerheten og når fram til de mange millionene som inntil nå er rammet av kryssild, bomber og terrororganisasjoner.

– 2017 kan bli året hvor utviklingen endelig snur til det bedre, sier Egeland. Alternativet kan bli en sultkatastrofe.



