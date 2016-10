De overlevende forteller: Slik var begravelsesmassakren i Jemen

Da den første raketten traff begravelsen han deltok i, startet Ismael Sharafs desperate forsøk på å komme seg unna.

Videoklippet varer i 43 sekunder.

Kameramannen filmer selskapshallen i den jemenittiske hovedstaden Sanaa fra avstand. Bygningen, som trolig hadde opp mot tusen mennesker på innsiden lørdag, var truffet av en rakett.

Kameramannen zoomer inn på to personer som prøver å klatre ut av den ødelagte annenetasjen i bygget. Et sekund senere, kommer lyden av bombefly tilbake. Så smeller det.

Ismael Sharaf var ikke på avstand, slik kameramannen var. Han var inne i bygningen i de samme sekundene.

– Jeg deltok i begravelsen, da den første raketten traff. Det oppsto panikk. Ødelagte kropper lå oppå hverandre, sier 26-åringen til VG.

MINDRE SKADER: Ismael Sharaf (26) kom unna med mindre skader. Foto: Privat

Sharafs kamp for å komme seg ut, hadde nettopp startet.

VG har siden lørdag ettermiddag snakket med øyenvitner og overlevende og sett igjennom filmer og alle tilgjengelige bilder fra Sanaa, for å tegne et bilde av hvordan ett av Jemen-krigens verste massedrap utspilte seg.

Overlevde, men 19 venner er borte



– De som var mindre skadet og levde, som meg, forsøkte å komme seg ut av bygningen. Men det var døde kropper overalt.

Sharaf løp mot hovedutgangen, men måtte snu på grunn av at det brant der.

– Vi løp mot et hull i veggen som angrepet hadde laget, men nedenfor var det biler i brann og det var eksplosjonsfare. Vi kunne ikke hoppe ned der, og vi måtte snu.

Sharaf og andre gjenlevende fant så et vindu i enden av hallen. Det var fire til fem meter ned, men de måtte hoppe.

– Vi var utenfor i hagen, da den andre raketten traff hallen. Det var så mange mennesker igjen inne, som ikke hadde kommet seg ut. De døde.

Søndag snakket VG med Sharaf på nytt for å høre hvordan det gikk med ham.

– 19 av vennene mine ble drept. 24 er på intensivavdelingen på sykehus, sier han.

MASSEDRAP: Redningsarbeidere bærer en mann ut av den totalødelagte selskapshallen i Sanaa. Foto: Mohammed Huwais , AFP

Forbrente kropper



Ali Al-Shaabani, 30, deltok også på begravelsen. Han hevder at så mange som 2000 mennesker var i eller rundt selskapshallen i forbindelse med begravelsen.

Det var sjeik Ali-al-Rawishan som ble begravet. Han er far til innenriksministeren, en alliert av Houthi-bevegelsen og landets tidligere president Ali Abdullah Saleh.

– Jeg hadde nettopp forlatt begravelsen og var 150 meter unna da den første raketten traff. Jeg løp unna, sier Al-Shaabani til VG i en samtale på meldingstjenesten WhatsApp.

Etter at den andre raketten traff, løp masse folk i området til for å bidra.

– Mens hjelpearbeidere kom til for å hjelpe de skadede, traff en tredje rakett hjelpearbeiderne. De fleste døde, sier han.

Sanaa-journalisten Hussain Albukhaiti sier til VG over telefon at denne typen doble eller triple angrep er en kjent strategi for Saudi-Arabia og deres allierte.

MASSAKRE: Røyk stiger søndag fortsatt opp fra selskapshallen i Sanaa. Foto: Khaled Abdullah , Reuters

Ali Al-Shaabani følte seg heldig fordi han hadde kommet seg ut av hallen, men nesten alle hans venner var igjen inne:

– Jeg gikk tilbake til hallen for å se om jeg kunne finne vennene mine, men de fleste var drept. Kroppene var forbrente.

VENNENE DREPT:Ali Al-Shaabani kom seg ut av hallen, kort tid før angrepet. Foto: Privat

Al-Shaabani og andre jemenitter har sendt VG en rekke bilder fra hallen, som ikke kan trykkes. Forkullede, forvridde kropper ligger i ruinene. På et av bildene ligger en ødelagt barnekropp med ansiktet ned. Hjelpearbeidere holder opp avrevne kroppsdeler.

– Vi som leter, kjenner ikke igjen de døde, sier han.

Leter etter venner



En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sanaa i september 2014. Over 10.000 mennesker er drept.

Saudi-Arabia har lenge vært en nær alliert av Vesten. Det amerikanske senatet har nettopp godkjent et salg av tanks til den sunniarabiske stormakten verdt 1,15 milliarder dollar, og britiskproduserte klasebomber, sluppet av koalisjonen, har drept sivile.

Også Norge eksporterte militært materiell for 733 millioner til Saudi-Arabia fra 1998 til 2014.

Først benektet Saudi-Arabia for å ha stått bak angrepet. Søndag sier de at de «umiddelbart starter en gransking av angrepet». Blant andre skal amerikanske eksperter bidra i arbeidet.

Norges utenriksminister Børge Brende skriver på Twitter at han sender sine kondolanser til familiene til ofrene etter det «forferdelige angrepet».

– Krigen må slutte umiddelbart, skriver Brende.

Sent lørdag kveld, nær midnatt, sendte Al-Shaabani en ny melding til VG.

– Jeg kan ikke forklare hva jeg føler. Jeg leter fortsatt etter vennene mine. Jeg spør alle om hvor de kan være. Kanskje jeg finner noen i live?

Han avslutter samtalen:

– Vær så snill å la hele verden få vite om det som skjer i mitt kjære land.