Begravelsesmassakre i Jemen: Minst 140 drept og 525 skadet i bombing

Dødstallet stiger etter at fly fra den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen skal ha bombet et stort begravelsesfølge i den jemenittiske hovedstaden Sanaa lørdag.

Bildene fra Sanaa viser den totalt ødelagte hallen der begravelsen fant sted. Døde, utbrente kropper ligger i ruinene.

Minst 140 personer er drept og 525 er skadet, opplyser FNs nødhjelpskoordinator i landet, Jamie McGoldrick.

Røde Kors sier de har forberedt og sendt 300 likposer til stedet.

– Dette er den største selskapshallen i Sanaa, den kan ta tusenvis av mennesker, sier den jemenittiske journalisten Hussain Albukhaiti da VG ringer han lørdag kveld.

Saudi-Arabia er en mangeårig alliert av vestlige stater: Norge eksporterte militært materiell for 733 millioner til Saudi-Arabia fra 1998 til 2014.

Angrep redningsarbeidere



Han jobber en kilometer fra hallen, og hørte angrepene.

– Jeg har snakket med folk som så angrepet. Det var først to rakettangrep mot selve hallen, og folk rømte. Da tilskuere og hjelpearbeidere strømmet til for å redde de inne i hallen, kom det to nye rakettangrep mot menneskemengden. Folk ble brent levende, sier han.

Ifølge Albukhaiti er denne typen dobbeltangrep kjent fra andre angrep utført av Saudi-Arabia og deres allierte.

– Dette er deres strategi, sier han.

Saudi-Arabia på sin side, benekter å ha bombet begravelsen.

MASSEDØD: Slik så selskapshallen ut etter angrepet. Foto: Mohammed Huwais , AFP

Bomber houtiene



I angrepet utført av den saudiledede koalisjonen, var flere av de døde og sårede militære- og sikkerhetstjenestemenn fra Houthi-bevegelsen, ifølge tjenestemennene.

Begravelsen ble, ifølge NTB, holdt for sjeik Ali al-Rawishan, faren til innenriksminister Galal al-Rawishan, en alliert av Houthi-bevegelsen og landets tidligere president Ali Abdullah Saleh, som kjemper mot president Abd-Rabbu Mansour Hadis styrker.

Denne uken dannet Houthi-opprørerne en ny «nasjonal redningsregjering» i Jemen, noe som trolig vil gjøre det enda vanskeligere å oppnå en politisk løsning på konflikten.

I mars 2015 gikk ni sunniarabiske land, med Saudi-Arabia i spissen, til angrep på de sjiamuslimske Houti-opprørerne i landet. Houtiene hadde da tatt makten i hovedstaden Sanaa, og andre deler av landet.

Saudi-Arabia frykter at sjiadominerte staten Irans innflytelse skal bli for sterk i nabolandet Jemen.

Ifølge FN har over 6.600 personer blitt drept i krigen, mens minst tre millioner mennesker har måttet flykte fra sine hjem etter at en saudiledet koalisjon gikk inn i krigen på Hadis side i mars 2015.