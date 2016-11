Tsunamibølger i Fukushima

Fakta om store jordskjelv i Japan:

* En femdel av verdens kraftigste jordskjelv rammer Japan.

* 22. november 2016: Et skjelv med styrke 7,3 blir utløst utenfor kysten av det nordøstlige Japan.

* 16. april 2016: To jordskjelv med styrke 6,4 og 7,4 rammer Kumamoto-regionen sør i landet med et drøyt døgns mellomrom. Over 50 mennesker omkommer.

* 11. mars 2011: Et skjelv med styrke 9,0 rammer regionen Miyagi nordøst i Japan. Skjelvet utløser en voldsom tsunami som gjør store materielle skader, og rundt 18.000 mennesker mister livet.

* 14. juni 2008: Et skjelv med styrke 7,2 rammer Itawe-regionen i nordøst. Minst seks personer omkommer.

* 23. oktober 2004: Et jordskjelv med styrke 6,8 rammer Niigata-provinsen. 67 personer omkommer.

* 17. januar 1995: Et skjelv med styrke 7,3 rammer Kobe, vest i Japan. 6.437 personer blir rapportert omkommet eller savnet.

(Kilde: NTB)