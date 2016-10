Politiet jakter seriemorder på sykehus

Politiet i Japan jakter en eller flere personer som mistenkes for å ha forgiftet 48 eldre pasienter på et sykehus i byen Yokohama.

Mistanken om at en seriemorder går løs på Oguchi-sykehuset oppsto etter at obduksjonen konkluderte med at to eldre pasienter hadde blitt forgiftet via poser med intravenøs væske. Senere fant etterforskerne ti ubrukte poser der det var stukket små hull i forseglingen i samme etasje som de to pasientene var innlagt, melder avisen Independent.

De to pasientene skal ha mistet livet i forbindelse med offentlige høytidsdager, mens det var lav bemanning ved sykehuset. Inngangen til sykehuset skal ha vært stengt og bevoktet om natten.

Etterforskningen utvidet



Ifølge avisen mistenker derfor politiet at drapene er begått av en ansatt på sykehuset med medisinske kunnskaper.

Nå er etterforskningen utvidet, og omfatter 46 andre dødsfall på sykehuset siden juli. Tallet på døde i denne perioden er, ifølge nyhetsbyrået Reuters, over dobbelt så høyt som vanlig ved sykehuset. Ifølge lokale medier er det fleste av ofrene imidlertid allerede kremert. Dermed står politiet overfor en krevende oppgave når de skal fastslå dødsårsaken.

En talsmann for sykehuset bekrefter overfor Kyodo News at den kraftige økningen i antall dødsfall førte til at alarmen gikk. Mistanken er forsterket av at alle de døde pasientene ble behandlet i samme etasje.

Alvorlig syke



Sykehuset har overfor politiet bekreftet at det ikke har vært noen infeksjoner ved sykehuset i denne perioden som kan forklare det uvanlige høye dødstallet. Samtidig understreker talsmannen at sykehuset har hatt en økning i alvorlig syke pasienter siden april, og mener dette kan forklare noen av dødsfallene.

Sykehuset har nå begynt å samle inn blodprøver fra de gjenlevende pasientene for å kartlegge eventuelle spor etter giften.