Overtidspresset i Japan tar liv

Denne uken måtte toppsjefen i Japans største reklamebyrå Dentsu gå av etter at en ung kvinnelig ansatt tok sitt liv i 2015.

I flere tiår har Japan slitt med det japanere kaller «karoshi», at folk dør som følge av stress på jobben, eller velger å ta livet sitt på grunn av presset.

Kravet til lange arbeidsdager er en stor utfordring for landet, og nå har presidenten i reklamegiganten Dentsu Inc trukket seg fra sin stilling etter at en 24 år gammel kvinne døde i fjor, melder Reuters.

I oktober slo en lokal arbeidsetat fast at den unge kvinnen tok livet sitt som følge av økt arbeidsmengde. Den siste måneden hadde hun jobbet 105 timer overtid, ifølge Mita Labor Standard Inspection Office i Tokyo.

I vedtaket konkluderes det med at hun hadde lidd av en mental kollaps som følge av byrden overtiden og jobben hadde påført henne noe som endte med at hun tok sitt liv, skriver den asiatiske nyhetssiden Asahi.

MÅTTE GÅ: Tadashi Ishii, president i Japans største reklamebyrå Dentsu sluttet sist uke i jobben etter anklager om at en av hans ansatte tok livet sitt på grunn av ekstremt arbeidspress i firmaet. Her fotografert i romjulen.

Det første kjente tilfellet av «karoshi» var i 1969. Det var lenge ansett som et mannlig problem at folk dør av overanstrengelse på jobb, men det har vist seg at et økende antall kvinner også dør av jobben.

Rekordmange japanske familier søker nå kompensasjon for å ha mistet sine kjære på grunn av overtidsjobbing, melder Financial Post. Tall fra 2015 viser at hele 2310 familier søkte om erstatning som følge av «karoshi», skriver avisen The Independent.

Må droppe ferier

Ansatte ved nesten hver fjerde japanske selskap jobber farlig hardt, opptil 80 timer overtid i måneden. I tillegg er det ikke uvanlig at arbeidsgivere presser de ansatte til å underrapportere arbeidstimer og til å droppe ferier, ifølge Reuters.

Mange av de tragiske dødsfallene handler om en japansk kultur hvor en dag fri fra jobben tolkes som latskap eller at man er i konflikt med jobben. Ingen går dessuten fra jobb før sjefen.

Kulturen begynte i 70-årene da lønningene var lave og arbeidstageren ønsket å tjene så mye som mulig, og derfor gjerne tilbragte lange dager på jobb, skriver The Independent.

90 timers uker

En normal arbeidsuke i Japan er på 60-90 timer og det er før overtid. Til sammenligning er en vanlig norsk arbeidsuke på 37,5 timer.

En av årsakene til at folk arbeider svært mye, er at staten ikke setter begrensninger for hvor mye man kan jobbe uten å få overtidstillegg, melder The Independent. I 2015 skal regjeringen ha igangsatt tiltak for å få arbeidsgivere til å gi sine ansatte 20 dager betalt ferie i året. Men kun halvparten av de ansatte skal ha tatt imot tilbudet,

Statsminister Shinzo Abe har uttalt at han vil den overdrevne overtidskulturen til livs og har varslet flere reformer og retningslinjer for en bedre arbeidskultur i landet.

Det er ikke første gang det skjer et arbeidsrelatert selvmord i reklamegiganten Dentsu. I 1991 skal en ung mannlig ansatt ha tatt sitt liv etter å ha jobbet kronisk lange dager. Familien anmeldte da firmaet, i følge avisen Asahi.