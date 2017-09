Japansk prinsesse kunngjør forlovelse med mann av folket

Japans prinsesse Mako (25) og hennes kjæreste Kei Komuro kunngjorde søndag at de har forlovet seg. Det betyr at prinsessen mister sin kongelige status.

I likhet med alle kvinnelige medlemmer av den japanske kongefamilien, gir keiser Akihitos eldste kvinnelige barnebarn automatisk fra seg sin kongelige status når hun gifter seg med en menigmann. Tradisjonen er kontroversiell, ettersom den ikke gjelder for mannlige medlemmer av kongefamilien.

Bakgrunn: Ofrer prinsessetittel for kjærligheten

Men på en TV-sendt pressekonferanse sier Mako likevel at hun er svært lykkelig.

– Jeg har vært klar over dette siden barndommen. Mens jeg arbeidet med å hjelpe keiseren og gjennomført mine plikter som et medlem av kongefamilien så mye jeg kan, har jeg også satt pris på mitt eget liv, sier hun.

Hennes forlovede, 25-årige Kei Komuro, arbeider for et advokatfirma og vant en gang i tiden en konkurranse om å bli kronet «havets prins». Han sier han fridde til henne for over tre år siden.

Han beskriver Mako som en person som passer på ham i det stille «slik som månen».

Kommentar: Sett keiseren fri!

Prinsessen sier Komuro vant hjertet hennes under studietiden. Hun beskriver smilet hans " som solen».

Bryllupet mellom de to skal etter planen finne sted en gang etter sommeren 2018. Mako er den eldste datteren til prins Akishino, den nest eldste sønnen til keiser Akihito.

Både Akihito og hans to sønner har giftet seg utenfor de kongeliges rekker. Men de mistet ikke sin kongelige status. I stedet ble deres ektefeller tatt inn i kongefamilien.