Japans største korallrev dør i rekordfart

Over 70 prosent av japans største korallrev er ødelagt av bleking. Ny rapport skylder på høy havtemperatur.

Store deler av korallene i Sekisei lagunen i Okinawa i Japan har mistet sin farge og dødd. Det skal dreie seg om så mye som 70,1 prosent av det massive revet, viser en ny japansk undersøkelse.

En lignende undersøkelse ble gjennomført i september og oktober i fjor. Den påviste at 56 prosent av korallrevet hadde dødd, noe som viser en raskt utvikling på blekingen av revet, skriver The Guardian.

DØENDE: Mørkebrunt, døende korallrev i Sekisei lagunen i Japan. Ifølge en ny undersøkelse har over 70 prosent av revet blitt utsatt for bleking på kort tid. Foto: The Environment Ministry of Japan.

Fiskeri- og havmiljørådgiver Fredrik Myhre i WWF (Verdens naturfond) forklarer at korallbleking kan skyldes flere ting, men at det i dette tilfellet hovedsakelig skyldes en økning i havtemperatur i området.

KORALLDØD: Fiskeri- og havmiljørådgiver Fredrik Myhre i Verdens naturfond (WWF) forklarer hvor viktig de døende korallrevene er for økosystemet i havet. Foto: WWF – NORGE.

– Korallbleking er etter hvert et velkjent fenomen. Det vi nå ser av livløse koraller i Japan kommer av høyere vanntemperaturer i havet her enn vanlig. De nordlige delene av Great Barrier Reef i Australia opplevde det samme i 2016, og fenomenet ser dessverre ut til å stadig øke i omfang globalt, sier Myhre til VG.

Mister tilgangen på energi og næring



Korallene lever i et samspill med en alge som tilfører korallen energi, i bytte mot at den får et bosted inne i korallen.

Når denne algen kommer i kontakt med unormalt varmt vann over tid, vil den flytte ut fra korallen. Med andre ord mister korallen tilgangen til energi og næring. Uten dette vil korallen etter kort tid kunne dø.

I tillegg tilfører algen farge til korallen. Derfor har dette fenomenet fått navnet korallbleking fordi korallen ofte mister sin farge når algen flytter ut, forklarer Myhre.

BLEKING: Bildet viser «The Great Barrier Reef» i Australia. Også ved dette revet er store områder rammet av korallbleking, forklarer Myhre i WWF. Foto: Sarah Lai AFP

– Dersom havtemperaturen kommer tilbake til normalen i løpet av kort tid, vil algen kunne returnere og korallene vil overleve. Men med tanke på våre store utslipp av CO₂ og andre klimagasser ser det heller ut til at temperaturene vil fortsette å øke, forteller Myhre.

Sekisei lagunen er Japans største korallrev. Nesten tre fjerdedeler av korallrevet er nå dødt, skriver The Guardian.

Ifølge den japanske avisen Yomiuri Shimbun har havtemperaturene i denne delen av Japan vanligvis er en til to grader lavere enn det har vært den siste tiden. Temperaturen området opplever nå skal være den varmeste havtemperaturen målt siden målingene startet i 1982.

Så mye som 90 prosent av revet være rammet av bleking, skriver The Guardian.

75 prosent av verdens korallrev under press



Ifølge rapporten «Living Blue Planet Rapport», som WWFV ga ut i 2015, er 0,1 prosent av verdens havområder dekket av korallrev. Selv om tallet kan høres lavt ut må det sees i forhold til at 25 prosent av livet i havet lever i tilknytning til korallrevene.

GLOBAL OPPVARMING: Bildet er tatt utenfor kysten av Florida der store korall-områder ligger døde. Over store deler av verden er korallrevene i fare for å bli borte som følge av global oppvarming og overfiske. Foto: WILFREDO LEE AP

Ifølge rapporten er 75 prosent av verdens korallrev under en eller annen form for press. I mange tilfeller er det økte havtemperaturer som følge av global oppvarming problemet.

– Forsvinner revene, forsvinner også mange av økosystemene i havet slik vi kjenner de i dag. Revene er oppvekstområder for mange fiskearter som blant annet er en livsviktig mat og inntektskilde for lokalsamfunn verden over, sier Myhre.