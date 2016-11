Japan truffet av tsunamibølger etter jordskjelv

Bølger på nesten halvannen meter traff havnen i Sendai nordøst i landet etter et kraftig jordskjelv.

Fakta om store jordskjelv i Japan: En femdel av verdens kraftigste jordskjelv rammer Japan.

22. november 2016 : Et skjelv med styrke 7,3 blir utløst utenfor kysten av det nordøstlige Japan.

: Et skjelv med styrke 7,3 blir utløst utenfor kysten av det nordøstlige Japan. 16. april 2016 : To jordskjelv med styrke 6,4 og 7,4 rammer Kumamoto-regionen sør i landet med et drøyt døgns mellomrom. Over 50 mennesker omkommer.

: To jordskjelv med styrke 6,4 og 7,4 rammer Kumamoto-regionen sør i landet med et drøyt døgns mellomrom. Over 50 mennesker omkommer. 11. mars 2011 : Et skjelv med styrke 9,0 rammer regionen Miyagi nordøst i Japan. Skjelvet utløser en voldsom tsunami som gjør store materielle skader, og rundt 18.000 mennesker mister livet.

: Et skjelv med styrke 9,0 rammer regionen Miyagi nordøst i Japan. Skjelvet utløser en voldsom tsunami som gjør store materielle skader, og rundt 18.000 mennesker mister livet. 14. juni 2008 : Et skjelv med styrke 7,2 rammer Itawe-regionen i nordøst. Minst seks personer omkommer.

: Et skjelv med styrke 7,2 rammer Itawe-regionen i nordøst. Minst seks personer omkommer. 23. oktober 2004 : Et jordskjelv med styrke 6,8 rammer Niigata-provinsen. 67 personer omkommer.

: Et jordskjelv med styrke 6,8 rammer Niigata-provinsen. 67 personer omkommer. 17. januar 1995: Et skjelv med styrke 7,3 rammer Kobe, vest i Japan. 6.437 personer blir rapportert omkommet eller savnet. (Kilde: NTB)

Skjelvets episenter ligger utenfor kysten, øst for Fukushima-området og atomkraftverket som ble ødelagt av den voldsomme tsunamien som rammet Japan etter et kraftig jordskjelv i 2011.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS meldte først at skjelvet var målt til 7,3, men nedjusterte senere styrken til 6,9. Det ble utløst om lag ti kilometer under havbunnen like før klokken seks på morgenen lokal tid.

Fukushima-katastrofen: Leter fortsett etter døde - fem år etter

Har truffet kysten

Elleve minutter etter det første skjelvet, rammet et nytt skjelv med 5,4 i styrke Japan, og det ble slått full tsunami-alarm i kystområdene.

Det ble sendt ut advarsel om flere meter høye bølger, og innbyggere i en rekke området langs kysten ble evakuert.

«Ikke tro at dere er trygge. Ta dere opp i høyden» oppfordret NHK.

Ble truffet av tsunamien i 2011: Se de unike bildene fra spøkelsesbyen

En tsunami på 60 cm nådde havnen i Onahama, og i Sendai var bølgene opp mot 1,4 meter, altså mye lavere enn det som først ble forespeilet.

Ved 02-tiden norsk tid ble tsunami-varselet nedgradert, og evakuerte fikk returnere til sine hjem.

Les også: Hunden Babu (12) reddet meg fra tsunamien

Ikke bekymret

Etter den første tsunami-alarmen var seismolog Reynir Bödvarsson ved Uppsala universitet i Sverige klar på at han ikke var veldig bekymret.

Han mener skjelvet ikke er kraftig nok til å forårsake en tsunami som vil gjøre store ødeleggelser. I tillegg ligger episenteret ganske langt til havs.

FUKUSHIMA: Jordskjelvets episenter er 117 kilometer utenfor Fukushima, som nå evakures etter tsunamivarsel. Foto: USGS

– Jeg vil bli veldig overrasket om dette forårsaker store problemer, sier han til nyhetsbyrået TT.

I 2011 døde rundt 20.000 personer etter at et voldsomt skjelv rammet regionen Miyagiu. Tsunamien som fulgte skjelvet gjorde store skader på atomkraftverket Fukushima Daiichi. Mer enn 100.000 mennesker måtte evakueres.

For kun et halvt år siden ble Japan rammet et jordskjelv som også målte 7,3 på Richters skala. Skjelvet kom på nattestid og rammet store deler av øya. En kvart million måtte evakueres, 1.500 ble skadet og flere titalls mennesker døde.

Kilde: VG/NTB