Japan kaller hjem diplomater fra Sør-Korea i sexslave-protest

Japan kaller hjem to diplomater til Sør-Korea i protest mot et monument over kvinner som ble tvunget til å være sexslaver for japanske soldater.

Den japanske regjeringen sier også at den vil innføre andre tiltak, som å stanse høynivådiskusjoner om økonomi, skriver CNN.

Monumentet ble satt opp av lokale aktivister i Desember utenfor det japanske konsulatet i byen Busan i Sør-Korea. Den representerer kvinner fra Sør-Korea som ble tvunget til prostitusjon i Japan under den andre verdenskrig. Tusenvis av kvinnelige sexslaver, også kalt trøstekvinner, ble tvangssendt til bordeller som det japanske militære styrte.

– Det faktum at statuen av jentene ble satt opp har en ufordelaktig påvirkning på relasjonen mellom Japan og Sør-Korea. Det er svært beklagelig, sier Yoshihide Suga, talsmann for Japans statsminister Shinzo Abe.

Diplomatene som nå kalles tilbake er den japanske ambassadøren og konsulen til Sør-Korea.

I en uttalelse svarer det sørkoreanske utenriksdepartementet med å si at Japans avgjørelse er beklagelig:

– Til tross for at det er vanskelige saker mellom landene så understreker vår regjering at relasjonen mellom landene bør fortsette, og den bør utvikles, heter det i uttalen.

For et år siden ble partene enige om en avtale som skulle løse den mer enn 70 år gamle betente konflikten. Japan gikk da med på å sette en milliard yen i et fond som en erstatning til kvinnene som ble grovt utnyttet. Den sørkoreanske utenriksministeren Yun Byung sa da at Sør-Korea vil anse saken som avsluttet så sant Japan oppfyller sine forpliktelser i avtalen.

Men avtalen ble kritisert av rekke en rekke interesseorganisasjoner som taler for «trøstekvinnene». Det er uklart hvor mange kvinner som ble rammet, men tallene varierer fra 200.000 til 400.000. Også kinesiske og filippinske kvinner ble tvunget til prostitusjon.