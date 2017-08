Kent (35) løp fra bjørn i Sverige: –Trodde jeg skulle dø

Kent R. Olsen forteller at han ble jaget av en illsint binne da han var på jakt i de svenske skoger søndag.

35-åringen fra Akershus var på fuglejakt sammen med sin fuglehund i Älvdalen kommune i Dalarna i Sverige søndag.

– Hunden var sendt ut i skogen på jakt etter fugl, men plutselig kommer hunden løpende tilbake til meg - og etter kom en bjørn, forteller Kent til VG.

Kent forteller at hunden kom rett i mot ham, og at den antakeligvis har tenkt at han kunne redde henne. Etter forteller han at bjørnen kom med senket hode og ørene bakover. Klar til å drepe.

– Visste at jeg ikke kunne løpe fra den



– Jeg gjorde meg så stor som jeg kunne klare, og håpet at bjørnen ville gå andre veien. Jeg holdt hagla over hodet, gikk sideveis og lagde så mye lyd jeg klarte, men bjørnen reagerte ikke på det. Da bjørnen var på circa 40 meters avstand forsøkte jeg meg med to raske skritt frem for å vise at «jeg er ikke maten din i dag», men bjørnen var ikke enig, sier Olsen.

Han forteller at han forsøkte å holde seg rolig i det lengste, men at da bjørnen var to meter unna klarte han ikke mer.

– Jeg fikk kastet meg bak en furu i det bjørnen nesten var over meg. Jeg visste jo at jeg ikke kunne klare å løpe fra den.

Kent forteller at han rakk å vurdere et varselskudd, men at han lot det være ettersom han kun hadde to skudd i børsa, og kun ville hatt ett igjen til å forsvare seg med.

– Jeg fortsatte med å kaste meg rundt trærne i håp om å riste den av meg, og klarte å holde et lite forsprang. Flere ganger fikk den nesten tak i meg med de fem centimeter lange klørne sine, forteller Kent.

Plutselig smell



Med bjørnen på rundt 30 centimeters avstand forteller han at han plutselig hører en lyd som kan minne om et svakt børseskudd. Da han snur seg forteller han at han ser bjørnen ligge helt stille ved furutreet han akkurat har snodd seg rundt.

– Bjørnen lå helt urørlig og hadde truffet treet så hardt at det var revet av bark, sier Kent.

Han sier at det ut fra skogen plutselig dukker opp en, muligens to, bjørnunger.

– Jeg trodde bjørnen hadde besvimt og la på sprang mot bilen. Jeg håpet jo at den ville kvikne til, men da ville ikke jeg være der, så jeg sprang rundt en halvtime i tett skog og myr med hjertet i halsen, forteller Kent og legger til:

– Den halvtimen var mye verre enn det halve minuttet jeg hadde bjørnen hakk i hel, fordi jeg var redd for at den plutselig skulle dukke opp igjen.

Kent kom seg ned til bilen og fikk varslet ländsstyrelsen i Dalarna som sendte ländsstyrelsens inspektør Peter Wallin og sporingsjeger Tomas Dahlqvist til området.

– Veldig flaks for jegeren



– Vi trodde jo først at hun hadde løpt inn i treet og besvimt. Det hørtes jo litt vel utrolig ut at hun skulle ha løpt inn i treet og drept seg selv, forteller inspektør Wallin til VG.

Men da inspektørene ankommer stedet finner de bjørnen død, og alt jegeren har fortalt kunne dokumenteres på stedet.

– Jeg har aldri vært borte i noe lignende. Bjørnen var død og har antakelig brukket nakken da hun løp inn i treet. Det her var veldig flaks for jegeren og veldig uflaks for bjørnen, sier Wallin.

Wallin opplyser at han ikke vet hvor mye bjørn det finnes i området, og at det ikke er ofte de blir kalt ut på slike ting.

Bjørnen på rundt 100 kilo er nå fraktet til Statens veterinæranstalt for obduksjon.

Tilbake på jakt mandag



– Det er jo for godt til å være sant, og jeg kjenner at jeg blir litt skjelven av å tenke på det i dag. Jeg har vært borti noen sinte elgkuer før, men dette kan ikke måle seg. Jeg trodde jeg skulle dø, forteller Kent, som er takknemlig for at han kan reise tilbake til familien sin når jakten er ferdig om noen dager.

Allerede mandag var han ute på jakt igjen.

– Jeg har vært ute en tur med far i dag og merker jo at jeg går og ser meg litt over skulderen. Men jeg har vært med pappa på jakt i terrenget her siden jeg var fem år, så det blir for dumt å gå sånn. Forhåpentligvis kommer vi ikke til å høre om en historie som dette de neste hundre årene, forteller han og legger til:

– Nå har jeg hatt så flaks at jeg skal levere inn en eurojackpot-kupong i morgen.