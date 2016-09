Jager denne mannen etter New York-bombene

NEW YORK (VG) Politiet etterlyser Ahmad Khan Rahami (28) i forbindelse med eksplosjonen og funnet av en annen udetonert sprengladning på Manhattan lørdag.

Det opplyser NYPDs talsmann J. Peter Donald på Twitter. New York-politiet går også ut med bilde av 28-åringen fra Elizabeth i New Jersey, og ber publikum om opplysninger om hvor han kan befinne seg.

Samtidig ble Rahami etterlyst via FBI.

Det ble mandag ettermiddag norsk tid sendt ut et nødvarsel til eiere av smarttelefoner i området rundt Manhattan med informasjon om denne mannen, som har afghansk opphav.

– Jeg vil være veldig klar på at denne personen kan være bevæpnet og farlig. Dersom noen ser ham bør de ringe 911 umiddelbart, sier New York-borgermester Bill de Blasio.

Søndag ble det kjent at én og samme mann er observert på overvåkningsvideoer fra begge åsteder. Ifølge NBC News er denne mannen identifisert som Rahami.

Ransaker bolig

Ifølge New York Times ransaker politiet en bolig i New Jersey i forbindelse med saken. CNN melder at dette er den siste kjente adressen til den etterlyste 28-åringen.

29 personer ble skadet da en bombe gikk av på 23rd Street i bydelen Chelsea lørdag kveld. Noen timer senere fant politiet en hjemmelaget bombe fire kvartaler unna, som aldri detonerte.

ETTERLYST AV FBI: Ahmad Khan Rahami (28). Foto: Skjermdump FBI

Begge bombene var laget av trykkokere, og skal ha inneholdt splinter for å lage størst mulig skade.

Det var ved 20.40-tiden lokal tid lørdag kveld at eksplosjonen fant sted på 23rd Street mellom 6th og 7th Avenue midt på Manhattan. 29 personer ble skadet, men i løpet av søndag ble samtlige utskrevet fra sykehus.

Flere sprengladninger funnet

Knappe to timer etter smellet kom meldingen om at politiet undersøkte en mistenkelig gjenstand fire kvartaler unna – på 27th Street mellom 6th og 7th Avenue. Dette viste seg å være en trykkoker som det stakk ledninger ut av – og dette funnet knyttes nå opp mot eksplosjonen på 23rd Street.

Trykkokere også ble brukt i de hjemmelagede bombene som ble brukt i terroren mot Boston Maraton i 2013.

Elleve timer før hendelsene i New York, eksploderte en søppeldunk i en gate i New Jersey. Politiet etterforsker nå om det er sammenheng mellom eksplosjonene.

Natt til mandag ble det også funnet flere improviserte sprengladninger, i form av rørbomber, i en bag i nærheten av en togstasjon i Elizabeth i New Jersey – bare noen mil unna Manhattan. En av ladningene eksploderte da politiet skulle uskadeliggjøre den, men ingen ble skadet.

