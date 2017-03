Tre omkom i skred i Alpene

Tre skikjørerer er døde og tre skadet etter et enormt snøskred nær det populære skistedet Cormayeur i Italia. Tre nordmenn befant seg rett i nærheten av tragedien og ble eskotert ned fra fjellet av italiensk politi.

– Det er store kontraster når vi befinner oss noen hundre meter fra et skred, der folk ligger under snøen og kjempet for livet, mens vi hadde bygget oss et stort hopp og moret oss i snøen, sier Peter Kjellby (25).

Han er en av tre erfarne skikjørere fra Mandal, og befinner seg på skiferie i byen Chamonix, som ligger på den andre siden av Mont Blanc, Europas høyeste fjell.

I dag tok de turen til det populære italienske skistedet Cormayeur for å teste forholdene, blant dramatisk vakre topper og 60–70 centimeter nysnø. Over dem; blå himmel og noen få skydotter.

Men så rammet tragedien. Like før klokken 13 i dag ble gruppe på rundt 20 frikjørere involvert i skredet. Tre personer er bekreftet omkommet. Ytterligere tre er skadd, ifølge den italienske avisen La Repubblica

Skredet gikk i Plan de la Gabba/La Visaille regionen, ifølge Friflyt.no

Gruppen som ble rammet av skredet er skiturister.

– Vi befant oss 200 meter på oversiden av skredet, og hørte drønnet da det raste nedover. I hele dag har det gått små og større skred, og noen av dem ble utløst av ansatte i skianlegget med dynamitt, forteller Kjellby.

Han beskriver forholdene i området som utrygge. Det har falt mye snø de siste dagene, og en kombinasjon av is, varm snø og nysnø har gjort faren for skred stor.

Les også: Fem personer omkom i snøskred i Østerrike.

Guttegjengen fra Mandal jobbet med å bygge et to meter høyt hopp, og hadde spadd i fire timer, da de plutselig hørte drønnet. Kort tid etterpå landet et italiensk politihelikopter rett ved siden av de norske skituristene.

DRAMATIKK I FJELLET: Forholdene i området der snøskredet gikk i dag er utrygge. I dag bygget vennegjengen fra Sørlandet på skitur i alpene dette hoppet. Kort tid etter hørte de raset, og et italiensk politihelikopter landet rett ved siden av dem og nordmennene ble hjulpet ned i et trygt område. Foto: PETER KJELLBY

– Vi fikk beskjed om at det var gått et skred, at det var mange som var tatt og at vi måtte komme oss vekk.

Mandølingene befant seg ca en kilometer utenfor preparert løype, og ble eskortert ned på trygt vis av en politimann og en guide.

– Vi ble overrasket over at det gikk så mange i ett skred. De første timene var vi ikke klar over at det var gått liv tapt, sier Kjellby.

Lokalmiljøet er sterkt preget av tragedien.

De tre skikjørerne fra Norge som befant seg så nær dødsskredet i de italienske alpene, er utstyrt med skredsøker og prøver å være forsiktige i de svært rasutsatte områdene.

Cormayeur er en italiensk by beliggende 1224 moh., ved foten av det majestetiske fjellet Mont Blanc i Nord-Italia. Mont Blanc (4810 moh.) er det høyeste fjellet i Alpene og i Vest-Europa.