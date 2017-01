Skulle evakuere etter jordskjelvene – så kom snøraset

Hotellet var i ferd med å evakueres på grunn av jordskjelv i området da det ble begravd av store snømasser.

Omtrent 30 mennesker var inne i luksushotellet i det italienske fjellområdet da et stort snøskred falt over bygget.

Så langt er fire mennesker funnet omkommet. To av beboerne var utenfor hotellet da raset kom. Rundt 30 mennesker er savnet, flere av dem er barn.

Italienske medier: 30 fryktes omkommet etter snøskred

Ventet på å kunne reise ned

Flere titalls meter unna lå det madrasser og møbler. Hotellet skal ha flyttet seg rundt ti meter på grunn av raset.

Katastrofen skjedde bare timer etter at fire jordskjelv traff sentral-Italia, noe som også spredte frykt om mulige snøras. Ifølge AP var det lenge uklart om det var derfor dette raset kom. Brannmannskaper sier til nyhetsbyrået at raset var så kraftig at det tok med seg trær etter røttene, i tillegg til flere deler av hotellets bebyggelse. Bare litt av strukturen står igjen. Resten har sklidd nedover fjellsidene, ifølge AP.

Ifølge italienske medier skal gjestene ha vært i ferd med å evakuere da snøraset kom. Ifølge Reuters hadde de sjekket ut og ventet på en snøplog for å kunne komme seg ned fra fjellet. Så langt rakk de aldri, før de ble begravd av snø.

Overlevende: – Under der ligger kona mi og barna mine

Redningsmannskaper tok seg fram på ski

Gjestene skal ifølge AP ha forsøkt å ta kontakt med venner og kjente med telefon allerede onsdag kveld. Giampero Parete ferierte på hotellet, og skal ha ringt sjefen sin da raset kom for å få ham til å ta kontakt med redningsmannskapene. Parede hadde vært utenfor og hentet medisiner til sin syke kone, og unnslapp dermed raset med et nødskrik. Sjefen hans, Quintino Marcella, hadde tatt kontakt med politiet, men ingen trodde ham da han fortalte om raset. Etter å ha ringt flere nødnumre, ble han tatt seriøst to timer senere.

Først klokken 20 onsdag kveld ble det mobilisert til en redningsaksjon.

På grunn av voldsomme mengder snø i fjellene, kom ikke redningsmannskapene seg fram på flere timer. Først ved firetiden natt til torsdag var de ved hotellet, etter å ha tatt seg dit på ski. Siden ble det sendt inn helikopter og beltevogn. Mannskapene jobber fremdeles med å få ut folk, men arbeidet går sakte. Så langt er fire hentet ut og bekreftet omkommet, ifølge italienske medier.