Renzi måtte gå i Italia: – Jeg vet strengt tatt ikke hva som er godt for landet mitt lenger

ROMA (VG) Matteo Renzi fikk 59,11 prosent av italienerne mot seg i sitt forsøk på å innføre grunnlovsreformer. Spørsmålet er hvem som skal lede Italia ut av hengemyra.

Renzi ville bidra til mer politisk stabilitet i et land som har hatt 60 regjeringer de siste 68 årene. Han ønsket å styrke regjeringens makt på bekostning av Senatet og regionale og lokale myndigheter, noe flertallet av italienerne ikke støtter. Eller, rettere sagt: De støtter ikke Renzi.

– Det var helt klart et valg som ikke handlet om endringer i grunnloven, men et for eller mot Renzi. Det er bra at Renzi går nå. Det har vært altfor raske endringer under ham. Dessuten ser vi at han ikke snakker sant: Renzi sier det er flere jobber og at økonomien går bedre, men likevel strever folk med å få endene til å møtes mot slutten av måneden, sier Patrizia Lerza sammen med datteren Chiara og mannen Valdo, til VG.

Da Renzi møtte Italias president Sergio Matarella i går kveld for formelt å søke avskjed, ba presidenten Renzi om å bli sittende inntil neste års statsbudsjett er vedtatt i nasjonalforsamlingen. Det vil trolig vil finne sted førstkommende fredag. Kvinnen i trettiårene som kaster seg på mopeden på vei hjem fra jobb i Roma sentrum mandag kveld, sier til VG at hun er bekymret for den tiden landet nå går inn i.

– Dette er ikke bra for Italia. Vi trenger stabilitet. Jeg setter all min lit til at presidenten kan klare å takle dette på en bra måte nå, sukker Dalia.

– Du stemte altså for grunnlovsendingene?

– Nei, jeg stemte mot Renzi! Men jeg tror likevel ikke det er bra for Italia å skifte statsminister nok en gang. Jeg vet strengt tatt ikke hva som er godt for landet mitt lenger. Politikerne tenker jo bare på makt og ikke på folk, sier Dalia før hun forlater den opplyste plassen hvor parlamentet ligger vis-a-vis det som enn så lenge er Renzis bolig.

GÅR AV: Italias statsminister Matteo Renzi truet med å gå av hvis ikke folket stemte for grunnlovsendringene. Mange så folkeavstemningen som en måte å bli kvitt statsministeren på. Nå har han levert sin avskjedssøknad. FOTO: REUTERS/Max Rossi

Komplisert valg

Folkeavstemning i Italia Søndag ble det avholdt folkeavstemning i Italia om grunnlovsendringer.







Folket stemte nei, og statsminister Renzi gikk av som en konsekvens av valgresultatet.

Reformen ønsket å bidra til økt politisk stabilitet i landet som har hatt 63 regjeringer siden 1945, blant annet ved å redusere regionenes og senatets makt.

– I stor grad vet nok ikke italienerne hva de har stemt ja eller nei til. Velgerne skulle stemme ja eller nei til så mange som 47 artikler i grunnloven av totalt 139 artikler, så det ble nok for kaotisk for folk å sette seg inn i. Det er absolutt forståelig. Det fantes gode argumenter både for å stemme ja og nei, men dessverre var debatten preget av veldig mye tøys og tull og løgn, sier Elisabetta Cassina Wolff, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken «Italias politiske historie», til VG.

– Dette var ikke det Italia trengte nå, er den umiddelbare responsen fra Vittorio Emanuele Parsi, professor i italiensk politikk ved det katolske universitetet del Sacro Cuore i Milano, når VG snakker med ham.

– Det er synd at Matteo Renzi var så opphengt i seg selv at han satte statsministerjobben sin på spill for å få gjennom denne reformen, som ikke engang var en bra reform. Renzi hadde et flott grunnlag til å kunne skape gode endringer og få ordnet ting som de lenge har snakket om å ordne, sier Parsi.

– Burde lært av Cameron

UTENFOR STATSMINISTERBOLIGEN: TV-kameraene har stått utenfor Renzis bolig i Roma sentrum på Piazzo Colonna i flere dager nå. Foto: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Renzi forsøkte å bruke sin popularitet til å presse igjennom grunnlovsendringen, men det slo altså tilbake på ham. Han burde visst bedre, mener professor i statsvitenskap Jan Erik Fossum.

– Når ledere i dag prøver å få gjennomført ting på egen troverdighet, har de mindre sjanse for å lykkes: Det så vi med Cameron i Storbritannia og det ser vi i Italia nå. Vi har et system i Europa som binder de styrende partiene opp i ulike forpliktelser og reduserer handlingsrommet. Dermed er det vanskeligere for disse partiene å være lydhøre overfor befolkningene, og lederne blir stadig kritisert for å være i utakt med folkemeningen, sier John Erik Fossum professor i statsvitenskap ved ARENA senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, til VG .

Økonomien sjangler

Børsene reagerte umiddelbart etter nyheten om Renzis avgang. I åpningshandelen i går morges falt Milano-børsens hovedindeks med 2 prosent, men styrket seg etter hvert. Euroen svekket seg med rundt 1 prosent mot dollaren til det laveste nivået mot dollar på nesten to år.

– Det avgjørende nå er hvordan de andre medlemslandene i EU reagerer. Italia har godt over 2 trillioner euro i gjeld. Hvis Italia ikke lenger klarer å betjene gjelden, da kan i verste fall hele euroen ryke som fellesvaluta, sier professor Fossum.

– Jeg håper virkelig ikke at dette vanskeliggjør vårt forhold til resten av EU. Euroen er veldig viktig for oss italienere. Italienske lire er ikke penger for handel, sier taxisjåfør Antonio Felici til VG. Han stemte «ja» i søndagens folkeavstemning.

– Jeg stemte ja fordi jeg liker Renzi og jeg liker hans politikk. Vi skifter statsministere altfor ofte og hvis ingen får mer enn et par år, er det ingen som rekker å gjennomføre noe! Det er ikke bra for resten av Europa, heller, å ha ett medlem som skifter leder og politikk så ofte, sier Felici før han forlater plassen utenfor statsministerboligen, hvor kameralampene vil lyse i enda mange flere timer.

