Nyhetsbyrå: Alle de åtte overlevende er reddet ut

Redningsmannskapene hadde nesten gitt opp håpet. To dager etter at snømassene raste over det italienske hotellet, fikk de endelig kontakt med åtte overlevende.

Den italienske avisen Repubblica skriver at det ble opprettet kontakt med de overlevende like etter klokken 11 i dag. De skal ha befunnet seg på loftet i den delvis sammenraste hotellbygningen. To av de som er blitt funnet er barn, opplyser politiet.

Nyhetsbyrået Ansa skriver at alle de åtte er fraktet ut av hotellet, og er i god behold. Redningsaksjonen skjedde i to omganger. Først ble en kvinne og datteren hennes reddet ut, og fraktet til sykehus. Deretter ble de resterende seks reddet ut av hotellbygningen.

Viseinnenriksminister Filippo Bubbico bekreftet tidligere i dag overfor radiokanalen RAI Radio at en av dem som ble funnet var en liten jente.

Det skal være tre kvinner, tre menn og to barn blant de overlevende.

Helikoptre med leger på vei



To helikoptre med leger er på vei til stedet for å behandle dem som ble funnet. Bilder fra stedet tidligere i dag viste hvordan redningsmannskapene gravde med spade for å nå frem til menneskene som ble fanget under de enorme snømassene da raset gikk.

En talsmann for det italienske sivilforsvaret opplyste om at 135 redningsarbeidere deltar i søket etter flere overlevende, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Ifølge Ansa er to omkomne blitt fraktet ut av det sammenraste hotellet.

Skredet traff Hotel Rigopiano, et firestjerners skihotell i småbyen Farindola i Abruzzo-regionen i det sentrale Italia. Det er uklart nøyaktig når skredet gikk, men redningsmannskaper frykter at skredet kan ha blitt utløst av jordskjelvene som rystet Italia allerede onsdag morgen.

Fortsatt mange savnet



Dersom opplysningene om åtte overlevende stemmer, er det fortsatt 22 personer som er savnet. Hotellet hadde 24 gjester, fire av dem barn, og 12 ansatte.

Talsperson for redningsmannskapet, Walter Milan, sier til Republika at letingen fortsetter med full styrke.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier Milan

Det er fremdeles høy fare for nye skred i området.



– Vi sender opp helikopter for å overvåke området, sier han.

– Meget vanskelig



På grunn av vanskelige forhold og store snømengder klarte ikke redningsmannskapene ta seg fram til hotellet før ved 4-tiden natt til torsdag.

Sivilforsvaret i Italia omtaler skredet som «enormt» og søkearbeidet som «meget vanskelig», og ifølge Ansa ble hotellet fullstendig begravd av snø og trær. Kun en liten åpning var igjen, og det var gjennom den de første redningsmannskapene tok seg inn. De har måttet grave seg gjennom mer enn 4,5 meter snø for å komme frem til hotellet.

– Vi ropte høyt, men fikk ingen svar, sa redningsmannskapene, som tok seg fram til hotellet på ski, ifølge La Repubblica.

