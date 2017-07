Norske Elise: – Kjenner varme og lukter røyk fra Sardinia-skogbrann

Italia får hjelp fra EU for å takle 24 skogbranner som herjer sør i landet. 400 er evakuert fra området rundt turistbyen San Teodoro på Sardinia.

Italia er rammet av alvorlige skogbranner sør i landet og har bedt om hjelp fra EU. Tre franske spesialbygde brannfly ble i dag sendt for å hjelpe italienske myndigheter å få situasjonen under kontroll, men brannene raser fremdeles.

Norske Elise Lehre er på San Teodoro like ved der en av skogbrannene herjer.

– En del bilveier var avsperret av politiet. Det blåser en del, så brannen sprer seg raskt, sier Lehre til VG.

– Man kjenner noe varme og lukter røyken. Vi har ikke fått noe beskjed fra politiet. Det ser ikke ut til at det er satt i gang evakuering, sier hun.

HERJER: Det har brutt ut 24 skogbranner i Italia. Elise Lehre

Christos Stylianides, kommisjonær for humanitær hjelp og krisehåndtering i EU, mener håndteringen av brannene er et godt eksempel på den sterke solidariteten i EU. Ved å samle ressurser fra flere land, blir det lettere å beskytte innbyggerne, mener han.

– Jeg er takknemlig for at Frankrike umiddelbart hjalp til i en situasjon der behovet for dette var sterkt. Jeg vil forsikre våre italienske venner om at Europa står klar til å gi ytterligere assistanse, dersom det blir nødvendig, sier Stylianides i en uttalelse.

Fortsatt høy skogbrannfare fremover



Store deler av det sørlige Italia er rammet av brannene, inkludert regionene Sicilia, Basilicata, Campania, Lazio og Calabria. 12 juli var det registrert 24 branner.

Skogbrannfaren er fortsatt ventet å være høy på det italienske fastlandet, mens faren er ventet å øke ytterligere på Sicilia og Sardinia, skriver Europakommisjonen i en pressemelding.

1.000 turister ble evakuert fra landsbyen San Vito Lo Capo på torsdag, da en av skogbrannene kom for nærme landsbyen. 10 personer ble sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk, men ingen ble alvorlig skadet, melder The Local.