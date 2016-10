Kraftig jordskjelv rystet Italia

Et kraftig jordskjelv har rystet det sentrale Italia, blant annet hovedstaden Roma. Det har foreløpig ikke kommet melding om personskader

Skjelvet inntraff litt over kl 19 onsdag og hadde en styrke på 5,4, ifølge avisa La Repubblica. Skjelvet varte i flere sekunder, ifølge avisa Corriere della Sera. Det meldes også om flere svakere etterskjelv.

Skjelvets episenter var i provinsen Macerata i fylket Marche på østkysten i Italia, men rystelsene kunne merkes over store deler av landet.

Ifølge avisa er to personer skadd i nærheten av byen Visso ikke langt fra episenteret. Sivilforsvaret opplyser at de ikke har fått meldinger om andre skader.

Byen Castelsantangelo sul Nera er nærmest episenteret.

– Det har rast litt, og det er mørkt og vi har ikke strøm, sier ordfører Mauro Falcucci, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Dette skjelvet er på mange måter knyttet til det som var 24. august i Amatrice. Det skjedde i et område som allerede er aktivt, og det er sannsynligvis snakk om aktiveringen av en ny forkastning, sier ingeniør Alessandro Amato i det nasjonale instituttet for geofysikk og vulkanologi.

Nesten 300 personer omkom i skjelvet som rystet Amatrice og flere byer for to måneder siden.

Onsdagens skjelv har ført til at flere bygninger i Amatrice har rast sammen, men byens ordfører opplyser at det var bygninger som allerede hadde fått skader i skjelvet for to måneder siden.