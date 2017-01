Italienske myndigheter etterforsker snøskred-tragedien som uaktsomt drap

Den italienske påtalemyndigheten åpner nå opp for å etterforske snøskred-ulykken i Italia som uaktsomt drap. 30 personer er fortsatt savnet, og to er funnet omkommet.

Italienske medier melder at påtalemyndigheten har besluttet å åpne etterforskning for å kartlegge om det er snakk om uaksomt drap, ifølge Sky TG24. Bakgrunnen er at alarmsentralen brukte lang tid på å reagere etter at de nødmeldingene ble meldt inn.

Alarmsentralen skal ha reagert først to timer etter at de første nødmeldingene ble meldt inn, ifølge Quintino Marcella. Han er arbeidsgiveren til Giampiero Parete, en kokk ved hotellet som var ute i et raskt ærend da snøskredet inntraff. Barna og kona hans var fanget inne på hotellet da han meldte inn nødmelding.

– Han sa at hotellet var nedsunket og ba dem tilkalle hjelp. De sa at det ikke var sant, og at alt var i orden med hotellet, sier arbeidsgiveren til Parete til AP.

Uklart når det skjedde



Skredet traff Hotel Rigopiano, et firestjerners skihotell i småbyen Farindola i Abruzzo-regionen i det sentrale Italia. Det er uklart nøyaktig når skredet gikk, men redningsmannskaper frykter at skredet kan ha blitt utløst av jordskjelvene som rystet Italia allerede onsdag morgen.

Ordfører i Farindola, Ilario Lacchetta, anslår at mer enn 30 personer ikke er gjort rede for. Hotellet hadde 24 gjester, fire av dem barn, og 12 ansatte.

– Dette er en tragedie av enorme dimensjoner, sier den italienske helseministeren Beatrice Lorenzin.

– Meget vanskelig



På grunn av vanskelige forhold og store snømengder klarte ikke redningsmannskapene ta seg fram til hotellet før ved 4-tiden natt til torsdag. Da de ankom, fant de kun to overlevende.

Sivilforsvaret i Italia omtaler skredet som «enormt» og søkearbeidet som «meget vanskelig», og ifølge ANSA ble hotellet fullstendig begravd av snø og trær. Kun en liten åpning var igjen, og det var gjennom den de første redningsmannskapene tok seg inn.

– Vi ropte høyt, men fikk ingen svar, sa redningsmannskapene, som tok seg fram til hotellet på ski, ifølge La Repubblica.

Ingen indikasjon på nordmenn



Torsdag søkte redningsmannskaper med hunder etter overlevende, men uten hell. Tre lik er hentet ut, og ifølge redningsmannskapene er det ingen tegn til liv i snømassene, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA, ifølge AP. Et fjerde lik er funnet, men fortsatt ikke hentet ut.

Torsdag kveld var så langt tre omkomne hentet ut, og ifølge redningsmannskapene var det ingen tegn til overlevende i snømassene.

Det er ingen indikasjoner på at det er nordmenn involvert.

– Den norske ambassaden i Italia følger opp saken og skal jobbe videre med lokale myndigheter, opplyste pressevakt Ane Lunde til NTB torsdag kveld.