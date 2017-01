Italienske medier: – Mange døde etter at snøskred traff hotell

Mange mennesker er omkommet etter at et snøskred traff et hotell i Italia etter jordskjelvene i landet onsdag, ifølge italienske medier.

Sky News melder at så mange som opptil 30 personer kan ha omkommet. Hotellet ligger i byen Faringdon i provinsen Pescara i fjellområdet Gran Sasso. Ifølge radiokanalen Rai Radio 1 har de innesperrede sendt dramatiske meldinger til redningsmannskapene. «Hjelp, hjelp, vi holder på å dø».

Redningsmannskapene kom til stedet klokken 4 lokal tid. Ifølge den italienske avisen Republika har bygget som ble truffet flyttet seg 10 meter.

– Vi ser lys inne, men vi hører ikke stemmer, opplyser redningsmenn til avisen.

To personer skal være reddet ut i live, men svært mange er savnet, melder avisen. Det skal være de to som slo alarm om tragedien.

Tre jordskjelv rammet flere italienske fjellandsbyer i går. Det ble meldt om flere ødeleggelser i områder som ble rammet av kraftige jordskjelv i fjor høst.