Italienske medier: 30 fryktes omkommet etter massivt snøskred

Hotellet skal ha blitt flyttet ti meter av det massive snøskredet. Så mange som 30 personer er savnet og fryktes omkommet, ifølge italienske medier.

– Skredet er enormt, sier redningsmannskap på stedet, ifølge Sky TG24.

– Vi fortsetter å grave, men det er en svært vanskelig jobb.

Sky News melder at så mange som opptil 30 personer kan ha omkommet. Dette er ikke bekreftet, men mange er meldt savnet etter snøskredet - og flere skal være funnet døde inne i den sammenraste hotellbygningen, melder Reuters.

Redningsaksjonen pågår nå for fullt, under svært krevende forhold. SKY TG 24 melder at det fremdeles snør tett i området, og at ambulansene står fast omtrent ni kilometer fra hotellet.

Skredet har antakelig kommet som en følge av jordskjelvene som rammet Italia i går, melder flere italienske medier.

Sivilforsvaret i Italia ønsket ikke å bekrefte om det er funnet omkomne av hensyn til de pårørende til gjestene og ansatte ved hotellet, men italienske medier melder at én død person skal være hentet ut.

Flyttet 10 meter

Hotellet som ble truffet ligger i byen Farindola i provinsen Pescara i fjellområdet Gran Sasso. Ifølge radiokanalen Rai Radio 1 har de innesperrede sendt dramatiske meldinger til redningsmannskapene. «Hjelp, hjelp, vi holder på å dø».

SAMMENRAST: Skredet skal ha flyttet hotellet ti meter, melder italienske medier. Foto: Vigili del Fuoco

Republika skriver at gjester ved hotellet har sendt meldinger ut som «Hjelp, vi fryser ihjel».

Ifølge den italienske avisen Republika har bygget som ble truffet flyttet seg 10 meter.

– Vi ser lys inne, men vi hører ikke stemmer, opplyser redningsmenn til avisen.

– Det er så mange døde, sier en av lederne for redningsaksjonen til den italienske avisen Ilcentro.

Store deler av hotellet skal være begravd i snømassene. To personer som befant seg på utsiden av hotellet, som ligger i nærheten av fjellet Gran Sasso, er reddet. Disse skal ha kommet seg inn i en bil da snøskredet kom, melder italienske medier.

På grunn av vanskelige forhold kom ikke redningsmannskaper fram til hotellet før ved 4-tiden natt til torsdag. De første redningsmannskapene skal ha tatt seg frem på ski, før det ble sendt inn helikopter og beltevogn.

SKRED: Redningsmannskap har tatt seg inn til hotellet på ski. Foto:

Kraftig snøfall

På grunn av værforholdene, med kraftig snøfall, har hotellet vært uten telefonforbindelse.

Tre jordskjelv rammet flere italienske fjellandsbyer i går. Det ble meldt om flere ødeleggelser i områder som ble rammet av kraftige jordskjelv i fjor høst.

Området er fortsatt ansett som farlig, men redningsmannskapene har tatt seg frem til stedet på ski. Ifølge il Centro var det 22 gjester på hotellet da skredet traff det. Hotellet ligger om lag 45 kilometer fra kystbyen Pescara i det sentrale Italia.

Utenriksdepartementet jobber nå med å kartlegge om nordmenn er berørt:

– Det er veldig tidlig å si noe helt sikkert, men foreløpig har vi ingen indikasjoner på at det er nordmenn involvert. Men vi er i kontakt med lokale myndigheter og undersøker dette nærmere, nettopp for å forsikre oss om at ingen nordmenn er berørt sier pressevakt i UD, Ane Lunde.