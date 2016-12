Italias statsminister går av etter nederlag

Matteo Renzis går av som statsminister etter at italienske velgere vendte tommelen ned for hans reformforslag.

I en tale like over midnatt sier statsministeren at han tar det fulle ansvaret for nederlaget i folkeavstemningen, og at det er kun han - og ingen andre - som har tapt.

– Vi prøvde å tilby det italienske folket forandring, men vi har ikke lykkes, sa statsministeren og varslet at han vil levere inn sin avskjedssøknad til Italias president og at hans regjeringsperiode nå er over.

Flertall til nei-siden

Prognoser og valgdagsmålinger peker nemlig mot en overveldende seier for nei-siden. Ulike målinger viser en oppslutning på mellom 54 og 61 prosent for dem som ønsker å bevare grunnloven som den er.

FEIRER: Nei-siden har natt til mandag tatt til gatene i Roma for å feire seieren. Foto: Filippo Monteforte , AFP

Renzi hadde varslet på forhånd at han ville gå av dersom han ikke fikk folket med seg på å endre grunnloven.

Han ønsket å gi regjeringen mer makt på bekostning av senatet og regionale og lokale myndigheter, og ville blant annet kutte antallet italienske senatsmedlemmer fra 315 til 100.

Statsministeren mente reformer var nødvendig for å sikre mer politisk stabilitet i et land som har hatt 60 regjeringer de siste 68 årene.

Opposisjonspolitikere som Beppe Grillo og tidligere statsminister Silvio Berlusconi er sterke motstandere av reformforslaget. Valgdagsmålingen gjorde at euroen svekket seg i verdi mot den amerikanske dollaren.

Kan få midlertidig regjering



E24 skriver at folkeavstemningen har skapt uro i markedene og satt i gang en diskusjon om hva som venter Italia i tiden fremover.

Et scenario er at Renzis avgang fører til et snarlig nyvalg som baner vei for at Femstjernersbevegelsen, ledet av Beppe Grillo, kan innta regjeringskontorene i Roma.



Men andre mener at et minst like sannsynlig scenario er det settes inn en midlertidig regjering. Denne vil ha ansvar for å gjøre endringer på valgloven som ble vedtatt i sommer, og som avhenger av et ja i folkeavstemningen for å fungere.

Kilde: VG/NTB