Håpet om å finne overlevende i snøskredet i Italia svinner

Håpet om å finne overlevende svinner etter at et hotell i Abruzzo-regionen i Italia ble tatt av et snøskred torsdag. Rundt 30 personer er fortsatt savnet, to overlevende og tre omkomne er funnet.

Skredet traff Hotel Rigopiano, et firestjerners skihotell i småbyen Farindola i Abruzzo-regionen i det sentrale Italia. Det er uklart nøyaktig når skredet gikk, men redningsmannskaper frykter at skredet kan ha blitt utløst av jordskjelvene som rystet Italia allerede onsdag morgen.

Ordfører i Farindola, Ilario Lacchetta, anslår at mer enn 30 personer ikke er gjort rede for. Hotellet hadde 24 gjester, fire av dem barn, og 12 ansatte.

– Dette er en tragedie av enorme dimensjoner, sier den italienske helseministeren Beatrice Lorenzin.

Overlevende: – Under der ligger kona mi og barna mine

– Meget vanskelig



På grunn av vanskelige forhold og store snømengder klarte ikke redningsmannskapene ta seg fram til hotellet før ved 4-tiden natt til torsdag. Da de ankom, fant de kun to overlevende.

Sivilforsvaret i Italia omtaler skredet som «enormt» og søkearbeidet som «meget vanskelig», og ifølge ANSA ble hotellet fullstendig begravd av snø og trær. Kun en liten åpning var igjen, og det var gjennom den de første redningsmannskapene tok seg inn.

– Vi ropte høyt, men fikk ingen svar, sa redningsmannskapene, som tok seg fram til hotellet på ski, ifølge La Repubblica.

Ingen indikasjonpå nordmenn



Torsdag søkte redningsmannskaper med hunder etter overlevende, men uten hell. Tre lik er hentet ut, og ifølge redningsmannskapene er det ingen tegn til liv i snømassene, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA, ifølge AP. Et fjerde lik er funnet, men fortsatt ikke hentet ut.

Torsdag kveld var så langt tre omkomne hentet ut, og ifølge redningsmannskapene var det ingen tegn til overlevende i snømassene.

Det er ingen indikasjoner på at det er nordmenn involvert.

– Den norske ambassaden i Italia følger opp saken og skal jobbe videre med lokale myndigheter, opplyste pressevakt Ane Lunde til NTB torsdag kveld.