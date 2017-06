Flere hundre fotballfans skadet i Italia

Det brøt ut panikk på Piazza San Carlo-torget i Torino der Juventus-fans hadde samlet seg for å se Champions League-finalen.

Panikken skal ha blitt utløst da noen sprengte kinaputter i folkemengden. Noen skal da ha ropt at det var en bombe som hadde gått av.

Flere hundre personer skal ha blitt skadet i det folkemengden løp fra området.

Nyhetsbyrået AFP skriver at omtrent 200 personer ble skadet, derav to alvorlig.

Reuters, som siterer italienske medier, skriver at nærmere 400 ble skadet, fem av dem alvorlig. En syv år gammel gutt skal være blant dem som ble alvorlig skadet.

En video fra AFP viser hvordan folkemengden trekker seg tilbake, og en kan høre smell fra det som altså trolig er kinaputter.

Flere skal ha blitt presset opp mot gjerder som var plassert rundt torget. Politiet etterforsker hendelsen. Bilder fra stedet viser at det ligger flere sko og andre gjenstander igjen på plassen

Juventus tapte Champions League-finalen 1-4. Cristiano Ronaldo (2), Casemiro og Marco Asensio scoret for spanjolene. Mario Mandzukic scoret for de italienske seriemesterne.

Massimiliano Allegri, Juventus' manager, sa følgende om hendelsen på torget på pressekonferansen etter tapet:

– Jeg vil si at vi føler for hva som har skjedd i Torino. Vi vet ikke hvor mange som er skadet, og håper at det går bra med alle, sa italieneren.