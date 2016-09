Fant stjålne van Gogh-malerier på kjøkkenet til italiensk mafiaboss

De to tidlige maleriene av den nederlandske maleren ble stjålet fra et museum i Amsterdam i 2002.

De to maleriene, «"Sjøutsikt fra Scheveningen» fra 1882 og «Menigheten forlater den reformerte kirke i Nuenen» fra 1884 er i relativt god stand etter å ha fått noen små skader mens de ble stjålet, skriver New York Times.

– Maleriene er funnet! Jeg trodde alt håp var ute og at jeg aldri kom til å kunne si disse ordene. Vi har ventet i 14 år på dette! jublet van Gogh-museets direktør Alex Rüger etter det overraskende funnet.

De ble stjålet en kald desembernatt i 2002, i et innbrudd som hentet fra en dårlig krimfilm. Tyvene klatret opp på museets tak ved hjelp av en stige, knuste et vindu, stjal de to maleriene og rømte gjennom å fire seg ned med et tau.

De to kunstverkene ble funnet under en omfattende etterforskning mot den napolitanske Camorra-mafiaen, en noe mindre kjent fetter av den sicilianske Cosa Nostra-mafien.

En av mennene politiet pågrep fortalte at de to bildene var i et hus i Castellammare di Stabia, en forstad til Napoli. Villaen hadde vært brukt av Raffaele Imperiale, et fremtredende medlem og boss i en av klanene som utgjør Camorraen.

Imperiale rømte til Dubai da det begynte å brenne under føttene hans, og italiensk politi forsøker å få ham utlevert.