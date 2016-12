EU frykter folkeavstemning i Italia

ROMA/NAPOLI (VG) Hvis italienere stemmer mot statsministerens forslag til grunnlovsendringer søndag kan eurosonen kastes ut i nytt kaos.

Statsminister Matteo Renzi har bedt folk stemme over en rekke grunnlovsreformer som han mener vil effektivisere italiensk politikk. Hvis han ikke vinner, vil han gå av, har han sagt. Akkurat som David Cameron sa da spørsmålet om EU-medlemskap ble lagt ut til folkeavstemning i Storbritannia.

– Det ultimatumet var nok ikke så lurt av ham å stille, sier Claudio Velardi, journalist, forfatter og politisk kommentator.

Han mener bruken av folkeavstemninger generelt er en farlig vei å gå i disse populistiske tider.

– Det som truer Italia, truer hele EU. Det er ikke et italiensk problem, men alles problem, sier Velardi, og henviser til avstanden han mener EU har skapt mellom folk og elite.

IKKE SMART: - Det var nok ikke så lurt å avgi løfte om å forlate statsministerposten hvis nei-siden vinner folkeavstemningen, mener politisk kommentator Caludio Velardi. Foto: Terje Bringedal , VG

– Feilen er at man har gått på tvers av folkeønskene, og forsøkt å lage politisk union. EU trenger en annen lederstil hvis unionen skal overleve. Det gjelder uansett hvordan det går i Italia, mener Velardio, som selv vil stemme ja i folkeavstemningen.

Uforståelig

HELT NØDVENDIG: Politiker i Napoli, Andrea Cozzolino fra Partito Democratico (PD),mener det er helt nødvendig å stemme ja på søndag, for å sikre Italia de nødvendige endringene landet må gjennom for å bedre økonomi og sysselsetting. Foto: Terje Bringedal , VG

– Folk skjønner ikke hva folkeavstemningen handler om, sier Fulvio Martusciello, EU-parlamentariker for Partido populare Europa (PPE), som vil stemme NEI ved søndagens valg. Han mener den nye grunnloven og valgloven vil føre til en større og farligere maktkonsentrasjon hos noen utvalgte.

Hans kollega fra det regjerende Partito Democratico (PD), Andrea Cozzolino, er helt uenig.

– Et ja i folkeavstemningen vil tvert om gjøre Italia mer demokratisk og sterkere, sier han.

Statsminister Renzi mener at institusjonell lammelse er Italias største problem. I forslaget til grunnlovsendring vil han ta makt fra regionene og gjøre senatet underlagt underhuset i parlamentet. I dag har begge kammer i parlamentet samme makt, hvilket har vist seg å være en sikker oppskrift til fastlåste situasjoner, der lovforslag kan sendes frem og tilbake mellom de to i årevis.

Den nye loven vil redusere senatets makt til rådgivende, mer slik overhusene i Tyskland, Spania og Storbritannia fungerer.

SENATET: I forslaget til nye grunnlov vil senatet bare få en rådgivende rolle, i motsetning til i dag. Her er et bilde fra Senatet i 2014, ett år etter at Matteo Renzi ble statsminister. Foto: Tony Gentile , Reuters

Folkeavstemning i Italia Søndag avholdes det folkeavstemning i Italia om grunnlovsendringer. Reformen, som anses som den viktigste i Italia siden andre verdenskrig, har som mål å bidra til økt politisk stabilitet i landet som har hatt 63 regjeringer siden 1945. Det skal blant annet skje ved å redusere regionenes og senatets makt. Statsminister Matteo Renzi har beskrevet folkeavstemningen som en kamp mellom «nostalgi og fremtiden». Renzi har sagt han vil gå av dersom reformen ikke blir vedtatt. Fellesnevneren i de siste meningsmålingene er at det går mot at de foreslåtte grunnlovsendringene vil bli nedstemt, og nei-siden leder med mellom 10 og 7 prosentpoeng på ja-siden. (NTB)

Enkelt

– Mange sier grunnlovsforslagene er så kompliserte at folk ikke forstår hva de skal stemme over, men det er egentlig ganske enkelt, fastslår professor Giovanni Piccirilli ved grunnlovsinstituttet ved LUISS universitetet i Roma.

Han mener den nye loven vil forhindre senatet fra å kunne blokkere lover og lovforslag.

– Det er det aller viktigste å få slutt på, mener han.

Motstanderne hevder Renzis forslag er anti-demokratiske:

Senatet vil ikke lenger bli valgt, men medlemmene skal håndplukkes av regionale lovgivere, som allerede er kjent for å slite tungt med korrupsjon. De utvalgte senatorene vil få immunitet mot straffeforfølgelse, noe som i følge kritikerne vil gjøre senatet til en magnet på de mest uærlige politikerne.

FEMSTJERNERS: Beppe Grillo, komiker og grunnlegger av protestbevegelsen Femstjernersalliansen på et Nei-møte foran folkeavstemningen. Ved siden av står Virginia Raggi, fra samme bevegelse, som ble valgt til borgermester i Roma tidligere i år. Foto: Remo Casilli , Reuters

Nei-frykt i EU

Hvis folket stemmer nei, og Renzi holder ord og går av, vil det gi spillerom og mulig makt til komiker og leder av den opposisjonelle Femstjernersbevegelsen (M5S), Beppe Grillo.

M5S har allerede programfestet at de ønsker folkeavstemning om landet skal forlate eurosonen.

Italia anses som den største, mest akutte trusselen mot EU og euroens overlevelse. Bruttonasjonalproduktet per innbygger ligger på samme nivå som på slutten av 1990 tallet. Arbeidsledighetene er fastlåst på et skyhøyt nivå. De siste sju årene har 25 prosent av italiensk industri forsvunnet. Bankene er nedtynget av gjeld som ikke kan betjenes, statsgjelden er den nest høyeste i hele euro sonen.

TRUER EU: Statsminister Matteo Renzi på en pressekonferanse mandag denne uken.Europeiske aksjemarkeder falt etter å ha blitt dratt ned av fallende bankaksjer foran folkeavstemningen på søndag. Spenningen mellom EU og Renzi er ved kokepunktet. Foto: Andreas Solaro , AFP

MOT ALT: Demonstranter viser sin misnøye med statsminister Renzis parti PD og forslagene til grunnlovsendringer som skal avgjøres i en folkeavstemning søndag. Foto: Andreas Solaro , AFP

– Sinte på regjeringen



Utenfor parlamentsbygningen i Roma står en stor gruppe demonstranter og roper taktfaste skjellsord mot regjeringen. På Petersplassen prøver hundrevis av demonstranter som har mistet sparepengene sine i bankkrisen å få pavens oppmerksomhet og støtte. I Napoli har politiet møtt demonstranter med tåregass og vannkanoner flere ganger i år, når Matteo Renzi kom på besøk. Mange eksperter frykter at sinne og skuffelse mot statsministeren for at han ikke har løst bankkrisen eller fått økonomien på fote, fører til at folk stemmer nei uansett.

– Alle er sinte på regjeringen - av mange forskjellige grunner. Hvilke argumenter folkeavstemingen handler om, betyr lite. Vi stemmer mot Renzi og hans regjering uansett, sier demonstrant og bankoffer Mariano Petrai.