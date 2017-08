Chloe Ayling (20) ble kidnappet og truet med sexhandel: – Jeg har vært gjennom en grusom opplevelse

Modellen ble angivelig lurt ned til Italia for en fotografering, men ble kidnappet, dopet ned og holdt fanget i seks dager.

Lørdag ble en 30 år gammel mann arrestert av italiensk politi i Milano, etter at 20 år gamle Chloe Ayling var fanget i seks dager i juli.

Bakgrunn: Britisk modell kidnappet og truet med sexhandel

Den polsk-britiske mannen er nå ifølge flere medier siktet for å ha gjennomført kidnappingen, han skal ha avgitt en forklaring som anklagerne mener er lite troverdig.

Mannen hevder han er en del av «Black Death Group», men politiet er i tvil om gruppen faktisk eksisterer. Det ble satt opp en nettauksjon på modellen på det mørke nettet, men ingen skal ha gitt bud. Politiet etterforsker om hensikten var faktisk å selge modellen, eller om kidnapperne ønsket å presse familien for penger.

I en uttalelse til politiet, som er publisert i den italienske avisen Corriere della Sera, sier Ayling at en person med svarte hansker kom bakfra og holdt henne for munnen og rundt nakken. Hun beskriver en annen person med svart finlandshette som stakk henne med en sprøyte i armen.

– Jeg tror jeg mistet bevisstheten. Da jeg våknet hadde jeg på meg en rosa bodysuit, og sokkene jeg har på nå. Jeg innså at jeg var i bagasjerommet på en bil, med håndleddene og anklene mine bundet og munnen tapet. Jeg var inne i en bag, med bare et lite hull jeg kunne puste ut av, står det ifølge The Guardian.

Til Daily Mail forteller Ayling om sine seks dager i fangenskap.

– Jeg har vært gjennom en grusom opplevelse. Jeg fryktet for livet mitt, sekund for sekund, minutt for minutt, time for time, sier hun.

Hun uttrykker takknemlighet for både italienske og britiske myndigheter for arbeidet de har gjort for å befri henne.

Italiensk politi leter etter enda en mann i saken ifølge Al Arabiya, og at Ayling skal ha blitt injisert med bedøvelsesmiddelet ketamin.

– Fanatiker eller ei, det som er tydelig er at han er en veldig farlig mann som har dopet ned offeret etter at hun var kidnappet, og lagt henne i en stor reisebag i et bagasjerom i en bil, sa saksadvokat i politiet i Milan, Paolo Storari, på en pressekonferanse.