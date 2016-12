130.000 italienere har mistet bankinnskudd

ROMA/CICITAVECCHIA (VG) Italienske banker med enorm gjeld skaper frykt for ny finanskrise i EU.

Folkeavstemning i Italia Søndag avholdes det folkeavstemning i Italia om grunnlovsendringer.

Reformen, som anses som den viktigste i Italia siden andre verdenskrig, har som mål å bidra til økt politisk stabilitet i landet som har hatt 63 regjeringer siden 1945. Det skal blant annet skje ved å redusere regionenes og senatets makt.

Statsminister Matteo Renzi har beskrevet folkeavstemningen som en kamp mellom «nostalgi og fremtiden». Renzi har sagt han vil gå av dersom reformen ikke blir vedtatt.

Fellesnevneren i de siste meningsmålingene er at det går mot at de foreslåtte grunnlovsendringene vil bli nedstemt, og neisiden leder med mellom 10 og 7 prosentpoeng på ja-siden. Kilde: NTB

– Når italienske banker faller kan andre europeiske banker, som har penger i italienske banker, bli revet med. Krisen i Hellas var en ting, men det som skjer i Italia nå, er stort. Hvis det virkelig rakner, vil det gi inntrykk av den multimate fiasko for EU-systemet, sier økonomen George Friedman, leder av Geopolitical Futures, og forfatter av flere bestselgere, senest Flashpoints: The Emerging Crises in Europe.

Solen skinner ned på titusenvis av mennesker som har kommet for å høre paven tale fra platået utenfor inngangen til Peterskirken. De korser seg, tar selfies, og hyler som drevne groupies når paven snakker og vinker. Her er nonner, prester, vanlige folk, utlendinger og italienere. Og så er det Italias nye gjeldsofre.

Ikledd hvite T-skjorter med slagord, knuger de fast bannere og plakater de har smuglet gjennom jernringen av politi.

«Sparepenger må beskyttes, ikke stjeles» står det.

– Staten tillot banken å stjele sparepengene våre, sier Manuela Lanzi. 10.000 euro tapte hun (90.000 kroner med dagens kurs).

– Tok vår verdighet

Fransico Nocentini er 81 år og har vært kunde i samme bank i 50 av dem.

– Alle sparepengene våre forsvant, og samtidig tok de vår verdighet. Han legger armen beskyttende rundt kona. Med et pennestrøk fra statsminister Matteo Renzi ble 220.000 euro (knappe to millioner kroner) av ekteparets møysommelig oppsparte midler skrevet ned til 0 euro 22. november i fjor.

Demonstrantene ramser opp beløpene de har tapt. Penger som skulle spe på små pensjoner, sikre bolig eller hjelpe arbeidsledige barn. Til sammen er det minst 130.000 italienere som har fått nullet sine sparepenger.

– Det er Renzis skyld! sier noen.

– Det er EU sin skyld, sier andre.

– En fundamental test

EU forbyr Italia å bruke sitt statlige fond, som skal beskytte investorer og aksjonærer fra tap, for å redde sine småsparere. Fordi fondet er penger som bankene har vært tvunget av staten til å sette inn, regner EU midlene for statlig inngripen – og dermed ulovlige.

TAPTE SPAREPENGER: Fransico Nocentini er 81 år og har vært kunde i samme bank i 50 av dem. I fjor nullet banken store deler av formuen hans. Foto: Terje Bringedal , VG

Den såkalte «bail-in loven» skulle forhindre land i å betale for bankkonkurser i andre land. Ikke bare skulle staten slippe å ta tap, men den skulle sørge for at private kreditorer måtte bære sin del.

– Bail-in loven gjorde vanlige småsparere om til investorer som tok risiko. Loven betyr at pengene dine bare er sikre utenfor EU eller under madrassen. Dette vil få store politiske og sosiale konsekvenser, sier Friedman og legger til:

– En person som setter pengene i banken gjør det for sikkerhet, ikke som en spekulativ investering. Et samfunns garanti for bankinnskudd er fundamentalt. Man kan ikke bare gjøre om en sparekonto til en risikoinvestering. Dette er et europeisk, ikke bare italiensk problem. Det er en fundamental test på hvilke beskyttelse Europa tilbyr folk som har penger i banken og hva meningen med EU er. Dette er den virkelige testen for Europa, mener Friedman.

TAPTE MYE: Pasquale Marino var en av dem som tapte store summer da Banca Etruria gikk over ende. Han går nå til sivilt søksmål for å få tilbake noen av pengene sine. Foto: Terje Bringedal , VG

Balansekunst

Statsminister Matteo Renzis balansekunst mellom rasende, italienske bankofre og EU i Brussel, blir ikke enklere av at verdens eldste bank, legendariske Monte dei Paschi Sienna, er i ferd med å gå over ende.

– De vil nok prøve å rekapitalisere etter 4. desember. Om det blir ja eller nei i folkeavstemningen vil ha stor innflytelse på om de lykkes, tror professor i økonomi og politikk ved LUISS universitetet i Roma, Marcello Messori.

Arbeidsledigheten i Italia er en av Europas høyeste. Landet har hatt et fall i investeringer på 30 prosent siden finanskrisen startet i 2008. Bankkrisen i Italia er som en udetonert bombe under hele det europeiske prosjektet Europa.

Til sammen skal italienske banker sitte på 360 milliarder euro i lån som kan gå helt eller delvis tapt.