TV2: Atomvarsleren Mordechai Vanunu (62) får familiegjenforening i Norge

Fredag fikk bibelforsker Kristin Joachimsen vite at UDI sier ja til at ektemannen og atomvarsleren Mordechai Vanunu får komme til Norge, melder TV2.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått innvilget den retten vi har. Når vi søkte om familiegjenforening, så er det akkurat det det handler om, at ektepar og familier skal få leve sammen. Så selv om jeg vet at saken i visse kretser er kontroversiell, så var det familieverdiene som slo igjennom, sier Kristin Joachimsen til TV 2.



Atomteknikeren Mordechai Vanunu avslørte i 1986 Israels atomvåpenprogram, og ble dømt til 18 års fengsel. Han tilbrakte over elleve år i isolat før han i 2004 ble satt fri mot strenge reiserestriksjoner.

Han søkte asyl i Norge i 2004, men utfallet i saken ble først kjent i en pressemelding fra Kommunaldepartementet i 2005.

Vanunu fikk asylsøknaden innvilget av UDI, men daværende kommunalminister Erna Solberg ga direkte ordre om å avslå den.

I 2015 giftet Vanunu seg med sin norske kone, Kristin Joachimsen, skriver NTB.