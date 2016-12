Trump anklager Obama for forakt mot Israel

USAs utenriksminister John Kerry sier at den eneste måten å sikre en langvarig og rettferdig fred mellom Palestina og Israel på, er tostatsløsningen. Donald Trump ber Israel holde ut inntil han inntar Det hvite hus.

I en tale onsdag sa Kerry at president Barack Obama lenge har vært svært engasjert i å sikre fred for Israel. Det er et tema Kerry selv også har jobbet mye med i løpet av sin tid som utenriksminister.

I forrige uke avsto USA fra å legge ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som fordømmer Israels ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Kerry forsvarte denne avgjørelsen i sin tale, og sa den er i tråd med amerikanske verdier.

To STATER: Det er en måte å sikre fred på, sier John Kerry: Tostatsløsningen. Foto: Frode hansen, vg

– Avstemningen i FNs sikkerhetsråd handlet om å bevare tostatsløsningen. Det er det vi står opp for: Israels framtid som en jødisk og en demokratisk stat, som lever side om side med naboene sine i fred og i sikkerhet, sa Kerry.

Han advarte samtidig om at tostatsløsningen er i alvorlig fare.

– De har et valg. De kan velge å leve sammen i en stat, eller de kan dele seg mellom to stater, fortsatte Kerry, og sa at dersom valget faller på en enstatsløsning med palestinerne, må Israel ta valget mellom å være jødisk eller demokratisk, sa Kerry videre.

Trump angriper Obama



USAs kommende president Donald Trump ba onsdag Israel om å holde ut til han inntar Det hvite hus. Han sa USA ikke kan behandle Israel med «forakt og mangel på respekt» som Obama-administrasjonen har gjort.

Den påtroppende presidenten har nok en gang gått til angrep på sin forgjenger via Twitter, denne gang for president Barack Obamas Israel-politikk.

Bakgrunnen er avstemningen i FNs sikkerhetsråd forrige uke der Israels bosetningspolitikk på den okkuperte Vestbredden fordømmes. USA unnlot å legge ned veto mot resolusjonen men valget i stedet å avstå fra å stemme.

– Vi kan ikke fortsette å behandle Israel med slik total forakt og mangel på respekt. De brukte å ha en god venn i USA, men ikke lenger, tvitrer Trump onsdag før han fortsetter:

– Begynnelsen på slutten var den forferdelige Iran-avtalen, og nå dette (FN). Hold ut, Israel, 20. januar nærmer seg med stormskritt, skriver han videre med henvisning til dagen da han innsettes som president.

Israel vurderer byggesøknader uansett

Nyhetsbyrået Reuters meldte i går at FN-resolusjonen som fordømmer Israels bosetningspolitikk på den okkuperte Vestbredden ikke ser ut til å få stor betydning for Israel framover.

– Vi er upåvirket av FN-avstemningen og av enhver annen instans som forsøker å diktere hva vi skal gjøre i Jerusalem, sa viseordfører Meir Turgeman til den israelske avisen Hayom.

USA brøt en langvarig praksis når de unngikk å bruke vetoretten mot en Israel-kritisk resolusjon.

Det skapte sterke reaksjoner i Israel.

– Israel avviser denne skammelige antiisraelske resolusjonen i FN og kommer ikke til å underkaste seg dens betingelser, het det i en uttalelse fra Netanyahus kontor lille julaften.

Over 700.000 israelske bosettere bor i 237 bosetninger og utposter på den israelskokkuperte Vestbredden. I sommer kunngjorde Israel at de vil bygge 770 nye boliger i Gilo i Øst-Jerusalem, altså på palestinsk område.